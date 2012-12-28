Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Происшествия
39 минут назад
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Теперь срок ареста — до 14 декабря.
Имущество женщин арестовано на время следствия потому, что именно на их счета переводили свои деньги за путёвки пострадавшие туристы. Сам Анатолий Емельянов не мог получать деньги на свой расчётный счёт, так как являлся в областном Совете депутатом на постоянной основе, то есть работал в штате и депутатская деятельность — это его основной и единственный разрешённый вид деятельности.
В своих гражданских исках о защите прав потребителей туристы ссылаются как раз на то, что переведённые за путёвки деньги стали неосновательным обогащением для их получателей — родственников депутата.
По данным GOROD48, жены Анатолия Емельянова Ольги Емельяновой арестованы два её банковских счёта — личный в ПАО «Сбербанк» и расчётный ООО «Центр недвижимости права» в АО «Альфа-Банк», руководителем которого она является. На счета наложены запреты распоряжаться и пользоваться средствами с правом зачисления денег, но с запретом операций по их списанию. Также у Ольги Емельяновой арестованы автомобиль «Митсубиси Эспандер», квартира и дом.
Напомним, самому Анатолию Емельянову продлили домашний арест также до 14 декабря. Его подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Действия депутата квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах». Сам он пытается через суд отменить меру пресечения и уйти служить в зону СВО.
