84-летняя пенсионерка перевела мошенникам 370 000 рублей

13 мая в полицию с заявлением о мошенничестве пришли двое липчан. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 84-летней пенсионерке звонили сотрудники «Центробанка» и «портала Госуслуг» и убедили обезопасить свои сбережения. Пожилая женщина перевела мошенникам 370 000 рублей.А 21-летняя девушка ещё в апреле перевела 15 000 рублей за оказание юридических услуг. Но, получив деньги, исполнитель пропал. Вчера обманутая липчанка пришла в отдел полиции №3.