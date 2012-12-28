Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
При покупках товаров в интернете за сутки обманули двоих.
А 41-летней липчанке в Telegram написал знакомый и попросил денег взаймы. Она перевела 24 000 рублей, но как оказалось, от лица её друга действовали мошенники.
