Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников

При покупках товаров в интернете за сутки обманули двоих.

14 октября в полицию обратились два человека, которые нарвались на мошенников при покупке товаров через интернет. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 30-летний ельчанин хотел купить телефон через Telegram и перевёл продавцу 32 000 рублей, но так ничего и не получил. В посёлке Лев Толстой 56-летний мужчина покупал сверлильный станок по объявлению и лишился 15 000 рублей.А 41-летней липчанке в Telegram написал знакомый и попросил денег взаймы. Она перевела 24 000 рублей, но как оказалось, от лица её друга действовали мошенники.