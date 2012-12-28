Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Камеры были установлены в двух километрах друг от друга. Оспорить штрафы не удалось.
Водитель попытался оспорить второй штраф, обратившись сначала в Правобережный районный суд Липецка, а затем и в Липецкий областной суд. Но сделать это не удалось: оба суда ему отказали.
«Нарушения по статье 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности), зарегистрированные в течение короткого промежутка времени разными камерами видеофиксации, не являются единым длящимся административным правонарушением. Об этом говорится в решении Липецкого областного суда, рассмотревшего жалобу водителя», — отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Суды пришли выводу, что такое нарушение представляет собой простое одномоментное действие, имеющее определенное место и время его совершения, и оно является оконченным с момента его фиксации автоматическим средством. В данном случае нарушения были зафиксированы в разное время, по разным адресам, разными специальными техническим средствами.
То есть водитель может быть привлечен к ответственности за непристегнутый ремень столько раз, сколько это нарушение будет зафиксировано камерами на его маршруте.
