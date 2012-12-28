Все новости
Происшествия
538
40 минут назад
5

Водитель получил два штрафа за ремень за минуту

Камеры были установлены в двух километрах друг от друга. Оспорить штрафы не удалось.

Непристегнутого ремнем безопасности водителя на дороге Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов дважды c разницей в минуту сфотографировали две камеры, установленные на расстоянии двух километров друг от друга. И водитель получил два штрафа на полторы тысячи рублей каждый.

Водитель попытался оспорить второй штраф, обратившись сначала в Правобережный районный суд Липецка, а затем и в Липецкий областной суд. Но сделать это не удалось: оба суда ему отказали.

«Нарушения по статье 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности), зарегистрированные в течение короткого промежутка времени разными камерами видеофиксации, не являются единым длящимся административным правонарушением. Об этом говорится в решении Липецкого областного суда, рассмотревшего жалобу водителя», — отмечают в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Суды пришли выводу, что такое нарушение представляет собой простое одномоментное действие, имеющее определенное место и время его совершения, и оно является оконченным с момента его фиксации автоматическим средством. В данном случае нарушения были зафиксированы в разное время, по разным адресам, разными специальными техническим средствами.

То есть водитель может быть привлечен к ответственности за непристегнутый ремень столько раз, сколько это нарушение будет зафиксировано камерами на его маршруте.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
9 минут назад
Просто деньги очень нужны....
Ответить
я
11 минут назад
А 3 штраф где - за скорость? 2 км за минуту - это 120 км/ч.
Ответить
водитель со стажем....
19 минут назад
А ты что не знал, что пристегиваться надо?
Ответить
Бабка Первая
22 минуты назад
И правильно отказали. Мужчины стране и, особенно, женщинам нужны, даже такие пижонистые)
Ответить
Юрист
27 минут назад
Бред полнейший.
Ответить
