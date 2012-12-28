Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
Читать все
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику
Общество
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
Погода в Липецке
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Читать все
Происшествия
702
30 минут назад
4

24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа

За неделю она купила на маркетплейсе украшений, техники и одежды на полмиллиона рублей.

Добринские полицейские выяснили, как со счета 45-летнего мужчины пропали полмиллиона рублей — задержана его 24-летняя соседка.

Оказалось, что в конце сентября мужчина заходил к девушке в гости. Она незаметно использовала мобильный банк из его телефона и добавила карту соседа в свой аккаунт на маркетплейсе. SMS-информирование об операциях она в мобильном банке отключила. Затем, с 27 сентября по 2 октября, девушка накупила  ювелирных изделий, предметов быта и одежды на 494 998 рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в областном управлении МВД.

кража с банковского счета
0
0
2
2
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Злая тетя
8 минут назад
В тюрьму её, чтоб знала как чужое красть,воровка без чести и совести.
Ответить
Татьяна
15 минут назад
Может он не просто так заходил, а обещал жениться. Вот она к свадьбе и готовилась.
Ответить
даааа
18 минут назад
У девушки ума палата конечно.
Ответить
гость
23 минуты назад
оба молодцы)
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить