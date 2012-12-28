24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа

За неделю она купила на маркетплейсе украшений, техники и одежды на полмиллиона рублей.



Добринские полицейские выяснили, как со счета 45-летнего мужчины пропали полмиллиона рублей — задержана его 24-летняя соседка.Оказалось, что в конце сентября мужчина заходил к девушке в гости. Она незаметно использовала мобильный банк из его телефона и добавила карту соседа в свой аккаунт на маркетплейсе. SMS-информирование об операциях она в мобильном банке отключила. Затем, с 27 сентября по 2 октября, девушка накупила ювелирных изделий, предметов быта и одежды на 494 998 рублей.«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в областном управлении МВД.