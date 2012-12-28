Все новости
Погода в Липецке
341
сегодня, 17:00
1

В Липецкой области до +10

Температура ниже нормы задержится еще на день, затем вернется теплая погода.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО — ожидаются небольшие дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 октября — 4 градуса тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 17 и 18 октября — 5-7 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, небольшие, ночью местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +5 до +10. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 16 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза. 

Сначала новые
Безмасочник
39 минут назад
Сажать чеснок погода сейчас самая благоприятная.
