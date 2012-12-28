Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
38 минут назад
В Липецкой области всадник попал под грузовик
За сутки на дорогах региона два человека пострадали и один — погиб.
Авария со смертельным исходом произошла вчера вечером в Становлянском на трассе «Дон»: 60-летний пешеход погиб под колесами неустановленного автомобиля. Проводится розыск скрывшегося с места ДТП водителя.
В Лебедяни на улице Карла Маркса 21-летний водитель «Лады-219410» сбил 35-летнего мужчину. Тот получил травмы.
