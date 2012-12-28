Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление

Сегодня, 13 октября, следователи разбираются сразу в пяти смертях, случившихся в конце прошлой недели, стало известно, что Александр Афанасьев уже не владелец «Липецкого хладокомбината», и часть липчан продолжает мерзнуть — тепло подали не во все дома.