Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Сегодня, 13 октября, следователи разбираются сразу в пяти смертях, случившихся в конце прошлой недели, стало известно, что Александр Афанасьев уже не владелец «Липецкого хладокомбината», и часть липчан продолжает мерзнуть — тепло подали не во все дома.
Из реки Воронеж в районе комплекса Госавтоинспекции достали тело 19-летнего парня. За день до этого его объявили в розыск как пропавшего без вести.
Теперь полицейские устанавливают обстоятельства и причины смерти молодого человека.
В этот же день в квартире на улице Бехтеева кухонным топором была зарублена 79-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержали ее 25-летнего внука. Родственники нашли его спящим в залитой кровью квартире и вызвали полицейских.
СК возбудил уголовное дело об убийстве, подозреваемого заключили под стражу.
В пятницу в Данкове на улице Зайцева 68-летний водитель автобуса «ПАЗ» во время поворота столкнулся с «Рено Сандеро», после чего сбил стоящего рядом с машиной 49-летнего пешехода. От полученных травм мужчина умер в больнице.
В стоматологическом кабинете задонской больницы умерла 23-летняя пациентка.
В больнице проводится внутренняя проверка, доследственную — начали следователи районного СК.
«Это ужасно, соболезнование родным. И детей жалко, надеюсь, у них есть бабушки и дедушки», — написала Лиза.
«Умереть она могла по ряду причин. Стечение обстоятельств. Теперь надо разобраться в причинах», — написал Ну.
В поселке Лев-Толстой умерла 28-летняя женщина после обезболивающего укола, который сделал человек, не имеющий право оказывать медицинские услуги.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Суд на время следствия арестовал 38-летнего подозреваемого. Это уроженец Республики Дагестан. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.
«Почему не имеющий права? Он врач-невропатолог и долгое время работал в Лев-Толстовской поликлинике. И к нему в частном порядке многие идут делать блокаду, так как в ближайшей больнице нет специалистов», — рассказала Ирина.
«А кто сделает укол? В СССР в каждом населенном, на каждом предприятии пункте был медпункт, фельдшер делала уколы всем бесплатно. А к слабым ходили домой и делали уколы тоже бесплатно! Это была их работа. И молодые не умирали!», — задал вопрос Житель.
«Моего сына стоматолог при лечении и протезировании зубов заразил гипатитом В. Ничего ему не было, хотя писала жалобы. Попробуй, докажи после. Просто врачу хотелось побольше денег заработать на квартиру дочки в Питере, принимал, не обрабатывая инструменты», — рассказала историю Липчанка.
Александр Афанасьев, которого на прошлой неделе арестовали на время следствия по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, вместе с экс-военкомом Олегом Кузнецовым, еще с 2024 года не является ни собственником «Липецкого хладокомбината», ни его совладельцем. На предприятии сообщили, что Афанасьев также больше не генеральный директор Хладокомбината.
Батареи потеплели в 78% домах липчан. Или в 2 247 многоэтажек из 2 937 подключенных к централизованным теплосетям. Такие данные поступили сегодня к полудню. К концу дня цифра может измениться.
Напомним, отопительный сезон для горожан начался в Липецке 8 октября. Согласно графику, батареи должны стать теплыми во всех многоэтажках к 14 октября. Стоит отметить, что по плану завтра — резервный день.
И, похоже, ждать тепла кому-то придется еще долго. На наладку гидравлического режима тепловых сетей и регулировку в тепловых узлах многоквартирных домов ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям мэрия дала время до 7 ноября.
С начала отопительного сезона в ЕДС поступило 146 заявок горожан относительно холода в квартирах. Часть из них связана с едва теплой водой в батареях. Липчане также жалуются на локальные аварии на внутридомовых и наружных инженерных сетях. Например, на Космонавтов, 11 нет отопления, а из горячего крана течет ржавая вода.
Сегодня, кстати, отключали отопление и горячую воду в домах на трех улицах. В Липецком филиале «РИР-Энерго» рассказали, что сделали это «в связи с проведением плановых ремонтных работ»! Оригинальное планирование, только-только подали отопление и тут же запланировали его отключить?!
Из-за монтажа врезки в новую тепловую систему на улице Пролетарской горячую воду отключили до одиннадцати вечера 14 октября на улицах Гагарина, 15, Желябова, 4, Интернациональной, 35б, 49, 57, Плеханова, 54, 72, 78, 80, Пролетарской, 10, 10а.
Новость об отоплении ожидаемо набрала большое количество комментариев. Читатели GOROD48 жаловались на холод, надеясь, что их услышат не только журналисты, но и энергетики с коммунальщиками.
«На Баломочных, 50 как не было тепла, так и нет», — доложил комментатор.
«По графику подача тепла сегодня. Отопления нет», — написал Житель Ленина, 3.
«Улица Плеханова, тепла нет, обещали сегодня ходим в валенках, помогите кто-нибудь решить проблему», — крик о помощи от Александра.
«Липовская, 6/2, восьмого октября дали отопление, 9 октября отключили, заодно и горячую воду отключили до 13 окября. ЖЭУ ссылается на РИР Энерго, там не в курсе», — сообщение от Светланы.
«Неделина 23. По графику должны были дать отопление 9 октября. Включили 10-го поздно вечером. Но рано радовались — уже утром 11-го батареи были холодные и до сих пор отопления нет», — добавил Гость.
«Прокатная 14, нет отопления, с 10.10 по графику. Приехали, сломали трубу, все бросили и уехали, сказали не жать тепла, нужна сварка, на нее очередь, где эта очередь и какие мы в ней по очереди, никто не знает. Вот так и живем», — пишет Хммм.
«На Циолковского, 35 по графику отопление должны дать сегодня, но его как не было так и нет, в квартире 15 градусов, люди болеют, когда наконец будет порядок», — переживает Элеонора.
«22 микрорайон отопления нет!», — сообщает Наташа.
«Центр Дистанционного Образования для детей-инвалидов на улице Неделина до сих пор холод в классах. Дети сидят в шапках за ледяными партами», — написал Люблю Скабееву.
«58 школа отопления нет. В классах ребёнок говорит холодно», — добавил Гость.
«Вот читаю, что 78% дали отопление и диву даюсь! Напишите, пожалуйста, фамилии людей, которые отчитались, люди должны знать своих «героев», Доватора 6 — отопления нет, УК «Парус»не отвечает, живём в сюрреализме», — еще одна жалоба от Неравнодушного.
«На Елецком по графику дали сегодня. Спасибо УК Елецкий микрорайон, чётко отработали по подачи тепла без опозданий», — одна из немногих благодарностей от АРТЕМОВА, 5.
«Проезд Строителей, 29 нет отопления, в доме ледник», — сообщает Гость1.
«Терешковой, 37 отопление не давали! Обогреватели стоят, мотают счетчик. В доме сырость», — подсчитывает расходы Житель.
«Загадка века, когда будет отопление?», — спросили с Победы 51/3.
«Улица Гагарина дом 28 без отопления, замерзаем», — жалуется Наталья.
«Папина, 21 — отопления не было и нет (по графику отопление должно было быть запущено 10-го октября). УК ссылается на «отсутствие давления на трассе», «полгорода сидит без отопления» и «ресурсников». Холодновато, хотелось бы тепла», — размечталась Степановна.
«Отключили горячую воду 10.05 и по сегодняшний день без горячей воды. Отопления тоже нет и не давали», — долго терпят жители с улицы Ладыгина, дом 35.
Между тем, в Липецкой области ожидаются заморозки. А в Липецке сегодня ночью будет около 0 градусов, завтра днем — от +7 до +9 градусов. И небольшие дожди.
