Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
«Когда это закончится уже?»
Общество
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Чугунную ограду на плехановском мосту установят в декабре
Общество
Сильный ветер валит деревья
Общество
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
Липецк занял 37 место по уровню средней зарплаты
Экономика
В Липецке ищут еще одного подрядчика на ремонт дорог в 2026 году
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Происшествия
Происшествия
2434
сегодня, 12:53
2

Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода

Водитель «ПАЗа» поворачивал и задел машину в парковочном кармане для общественного транспорта.

10 октября в Данкове на улице Зайцева под колесами автобуса получил смертельные травмы 49-летний мужчина. От них он умер в больнице.

«68-летний водитель автобуса «ПАЗ» при маневре поворота не справился с управлением, допустил наезд на стоящий в заездном кармане маршрутных транспортных средств автомобиль «Рено Сандеро», после чего совершил наезд на стоящего рядом с иномаркой 49-летнего пешехода», — сообщает предварительную версию ДТП областное управление Госавтоинспекции. 

За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области получили травмы 13 человек, в том числе четверо детей.

10 октября в Липецке на улице Вавилова 71-летний водитель «Рено Логан» столкнулся с «Ладой Грантой» 27-летней женщины. От удара ее машина пробила забор и въехала в частный дом. Травмы получили пассажирки женщины: 6-летний мальчик и 4-летняя девочка. Детям оказали помощь в травмпункте.

09Z6j6EeAN8in1ZrrAKNY1HCVsVNylROPPAq53Ygeam6ClInys1xCU6YcgOQ4-aICx9cntF-j3UJGdX1Ars5kYXg.jpg

На следующий день двое детей, мальчики 5-ти и 13-ти лет, получили травмы в аварии на дороге Задонск-Донское в Задонском районе. Дети находились в автомобиле «Митсубиси» 24-летнего водителя, столкнувшегося с «Грейт Вол». По предварительным данным, водитель «Митсубиси» не уступил дорогу «Грейт Волу» при повороте. 

Помимо мальчиков в столкновении пострадала 82-летняя пассажирка «Грейт Вола».

За пятницу и субботу под колеса машин попали три женщины.

Вечером 10 октября в Липецке 87-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе через улицу 8-го Марта сбила 46-летняя женщина за рулем «Лады Весты». Пожилая женщина госпитализирована.

Примерно в это же время 37-летняя липчанка попала под колеса «Пежо» 41-летнего водителя. Женщина госпитализирована. Эта авария тоже произошла на пешеходном переходе. 

11 октября в Липецке на переходе через улицу Ангарскую 18-летний водитель «Ауди А4» сбил 25-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.

Три серьёзных столкновения произошли в Липецке и Чаплыгинском районе 10 октября. 

В Липецке на улице Баумана столкнулись «ДжиЭмСи Террэйн» и «Лада Приора. С места ДТП была госпитализирована 41-летняя пассажирка «Лады».

На улице Московской столкнулись «Киа Рио» 33-летнего водителя и «Лада Гранта» под управлением 24-летнего водителя. В столкновении пострадала 35-летняя пассажирка «Киа Рио».

povrezhdeniya_lada_stolknovenie_na_baumana(2).jpg

Утром в Чаплыгинском районе на дороге «Чаплыгин — Р2 «Каспий» 67-летний водитель «Рено Логана», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу и столкнулся грузовиком «МАЗ». В аварии пострадал водитель «Рено» и его 45-летний пассажир. Оба доставлены в больницу.

Комментарии (2)

Катерина
сегодня, 13:26
Люди здесь такие. И меня неоднократно пытались сбить на нерегулируемом пешеходном переходе, прямо посередине этого перехода. Успевала отскакивать. Пожалуйста, дайте этим водятлам как можно больший срок, дабы другим неповадно было. Погибшим - светлая память. Травмированным скорейшего выздоровления.
й
сегодня, 13:17
Что забыл Рено в этом кармане?
