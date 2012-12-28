Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Происшествия
сегодня, 12:53
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Водитель «ПАЗа» поворачивал и задел машину в парковочном кармане для общественного транспорта.
«68-летний водитель автобуса «ПАЗ» при маневре поворота не справился с управлением, допустил наезд на стоящий в заездном кармане маршрутных транспортных средств автомобиль «Рено Сандеро», после чего совершил наезд на стоящего рядом с иномаркой 49-летнего пешехода», — сообщает предварительную версию ДТП областное управление Госавтоинспекции.
За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области получили травмы 13 человек, в том числе четверо детей.
10 октября в Липецке на улице Вавилова 71-летний водитель «Рено Логан» столкнулся с «Ладой Грантой» 27-летней женщины. От удара ее машина пробила забор и въехала в частный дом. Травмы получили пассажирки женщины: 6-летний мальчик и 4-летняя девочка. Детям оказали помощь в травмпункте.
На следующий день двое детей, мальчики 5-ти и 13-ти лет, получили травмы в аварии на дороге Задонск-Донское в Задонском районе. Дети находились в автомобиле «Митсубиси» 24-летнего водителя, столкнувшегося с «Грейт Вол». По предварительным данным, водитель «Митсубиси» не уступил дорогу «Грейт Волу» при повороте.
Помимо мальчиков в столкновении пострадала 82-летняя пассажирка «Грейт Вола».
За пятницу и субботу под колеса машин попали три женщины.
Вечером 10 октября в Липецке 87-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе через улицу 8-го Марта сбила 46-летняя женщина за рулем «Лады Весты». Пожилая женщина госпитализирована.
Примерно в это же время 37-летняя липчанка попала под колеса «Пежо» 41-летнего водителя. Женщина госпитализирована. Эта авария тоже произошла на пешеходном переходе.
11 октября в Липецке на переходе через улицу Ангарскую 18-летний водитель «Ауди А4» сбил 25-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.
Три серьёзных столкновения произошли в Липецке и Чаплыгинском районе 10 октября.
В Липецке на улице Баумана столкнулись «ДжиЭмСи Террэйн» и «Лада Приора. С места ДТП была госпитализирована 41-летняя пассажирка «Лады».
На улице Московской столкнулись «Киа Рио» 33-летнего водителя и «Лада Гранта» под управлением 24-летнего водителя. В столкновении пострадала 35-летняя пассажирка «Киа Рио».
Утром в Чаплыгинском районе на дороге «Чаплыгин — Р2 «Каспий» 67-летний водитель «Рено Логана», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу и столкнулся грузовиком «МАЗ». В аварии пострадал водитель «Рено» и его 45-летний пассажир. Оба доставлены в больницу.
