Гроза с сильным ветром ожидаются в Липецке

В ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца суток 14 мая ожидается гроза, при грозе усиление южного ветра порывами до 17 м/с, предупреждает МЧС.В такую погоду спасатели рекомендуют закрыть окна, выключить электроприборы из розеток. Если гроза застанет вас на улице, не укрывайтесь от ветра и дождя под рекламными щитами, деревьями, козырьками крыш, за автобусными остановками.