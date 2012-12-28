Получивший удар током на железной дороге 22-летний парень умер
Воронежский следственный отдел на транспорте проводит проверку по статье 213 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Напомним, 22-летний парень получил тяжёлые травмы на железной дороге: по данным следствия, он залез на железнодорожный вагон и его ударило током от контактной линии.
В материалах ничего не говорится о том, что парень был зацепером. Зачем он залез на вагон, следствие еще выясняет. Пострадавший получил ожоги более 50% тела и электротравму и спустя пять дней умер.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, доследственная проверка ведется по статье 213 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
