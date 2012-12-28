19-летний парень отказался срывать глухую тонировку с «Приоры» — его арестовали на неделю

Водитель получил административный арест за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

19-летнему липчанину назначен арест на семь суток за отказ удалить тонировку со стекол автомобиля (по части первой статьи 19.3 КоАП РФ).«Водитель проигнорировал законное требование сотрудников Госавтоинспекции об удалении с передних боковых стекол автомобиля «Лада Приора» покрытие, ограничивающее обзор для водителя», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.