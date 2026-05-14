Липецкая вечЁрка: нулевой километр, мошенничество на 103 миллиона и победный бой в Тайланде
НЛМК Live
1937
14.05.2026 17:36
«Стагдок» — в числе лучших работодателей региона
Награда подтверждает системную работу предприятия по развитию сотрудников и поддержке коллектива. В компании действуют программы материальной мотивации: ежегодная индексация тарифных ставок и окладов, премирование по итогам года и дополнительные выплаты по результатам оценки деятельности, включая индивидуальные надбавки рабочим за квалификацию, безопасность и эффективность труда.
— Это высокая оценка и признание заслуг всего коллектива, наша общая победа. И отличный стимул не останавливаться на достигнутом, — отметила Ирина Богомолова, начальник отдела по персоналу малых рудных активов Дивизиона «Сырьё».
В социальной сфере предприятие обеспечивает сотрудников медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев, поддерживает занятия спортом, санаторно‑курортное лечение, а также семейные программы — частичную компенсацию детского отдыха и традиционные мероприятия для детей работников.
Стагдок инвестирует в обучение: сотрудники проходят подготовку и повышение квалификации за счёт предприятия, развиваются наставничество, адаптация и кадровый резерв. Предприятие сотрудничает с колледжами и вузами, организует практику студентов и профориентационные мероприятия.