«Стагдок» — в числе лучших работодателей региона

28 апреля в зале правительства Липецкой области состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». По итогам 2025 года Стагдок занял 1-е место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».Награда подтверждает системную работу предприятия по развитию сотрудников и поддержке коллектива. В компании действуют программы материальной мотивации: ежегодная индексация тарифных ставок и окладов, премирование по итогам года и дополнительные выплаты по результатам оценки деятельности, включая индивидуальные надбавки рабочим за квалификацию, безопасность и эффективность труда.— Это высокая оценка и признание заслуг всего коллектива, наша общая победа. И отличный стимул не останавливаться на достигнутом, — отметила Ирина Богомолова, начальник отдела по персоналу малых рудных активов Дивизиона «Сырьё».В социальной сфере предприятие обеспечивает сотрудников медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев, поддерживает занятия спортом, санаторно‑курортное лечение, а также семейные программы — частичную компенсацию детского отдыха и традиционные мероприятия для детей работников.Стагдок инвестирует в обучение: сотрудники проходят подготовку и повышение квалификации за счёт предприятия, развиваются наставничество, адаптация и кадровый резерв. Предприятие сотрудничает с колледжами и вузами, организует практику студентов и профориентационные мероприятия.