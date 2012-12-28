Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима

Медицинское освидетельствование установило, что перед аварией водитель выпивал.«В суде доказано, что липчанин управлял автомобилем «ВАЗ-21144» в состоянии опьянения. На улице Катукова, превысив скорость, он допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Рейсер», в результате чего 21-летний водитель и 20-летний пассажир мотоцикла получили травмы, повлекшие их смерть. Не вызвав скорую медицинскую помощь, не сообщив о случившемся в полицию, водитель «ВАЗа» скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.