Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Погибли 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир.
22-летний Мирослав Ломов, который на автомобиле «ВАЗ-21144» сбил мотоцикл, осужден по пунктам «а», «б» части шестой статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и получил 9 лет колонии общего режима с лишением прав на три года.
Напомним, мотоциклист и его пассажир погибли ночью 5 мая 2025 года на улице Кривенкова. Сбивший их водитель «Лады» четырнадцатой модели скрылся с места аварии, позже полицейские его задержали.
Медицинское освидетельствование установило, что перед аварией водитель выпивал.
«В суде доказано, что липчанин управлял автомобилем «ВАЗ-21144» в состоянии опьянения. На улице Катукова, превысив скорость, он допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Рейсер», в результате чего 21-летний водитель и 20-летний пассажир мотоцикла получили травмы, повлекшие их смерть. Не вызвав скорую медицинскую помощь, не сообщив о случившемся в полицию, водитель «ВАЗа» скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
