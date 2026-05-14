«Жители окраин создают свой микроклимат»: Светлана Бедрова проверила благоустройство Сырского Рудника

Временно исполняющая полномочия главы города обратила внимание на обычные проблемы городских окраин и порадовалась обновлению социальной сферы.

Визит в поселок Сырский Рудник врип главы города Светланы Бедровой стал очередным этапом погружения в проблематику городских окраин — территорий, где многолетняя неустроенность соседствует с искренней любовью людей к району, где они живут.Первая точка объезда — контейнерная площадка у дома №4 по улице Металлистов — встретила Светлану Бедрову жужжанием триммеров. Рабочие УК «Союз» окашивали траву.Мастер компании Любовь Цуканова поспешила заверить: это не «понторезка» под приезд мэра, а заурядный рабочий день управляющей компании. Если говорить о мусорных баках, то они были чисты и пустоты. Это значит, что региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» справляется со своей задачей. Но взгляд «инспектора» тут же уперся в горы веток за контейнерной площадкой. Их там — не меньше десятка «КамАЗов»!Руководитель УК «Союз» Евгений Королев сказал Светлане Бедровой, что обрезки сносят и свозят к площадкам жители частного сектора. «ЭкоПром» такой мусор не забирает с 1 сентября прошлого года. Тогда изменилось федеральное законодательство: региональные операторы стали вывозить с площадок исключительно бытовой мусор и тот крупногабарит — вещи, мебель, упаковку — который помещается в специальный отсек. Использованные шины, ветки, трава и строительные отходы остались за бортом реформы. Мэрии же теперь приходится заключать отдельные договоры с другими организациями на вывоз и утилизацию всего этого.С покрышками ситуация сдвинулась с мертвой точки — УГС на днях заключит контракт на их вывоз с компанией «Рубин». Однако в поселке шины навалены у каждой мусорки. Более того, двор на Металлистов, 4 украшает настоящая пирамида из разноцветных автопокрышек. «Союз» пытается этот «дизайн» убирать согласно Правилам благоустройства, но натыкается на сопротивление местных жителей: шинами, во-первых, ограждены палисадники и детские площадки для защиты от машин, во-вторых, водители обкладывают ими «свои» парковочные места. В этом случае металлический штырь, на который нанизаны шины, забетонирован настолько основательно, что его нужно вырывать из земли трактором.С ветками ситуация тоже вскоре наладится, предполагает врип главы.— Одной из проблем, как и в других районах города, остаются ветки, которые по-прежнему недостаточно оперативно вывозят. Уверена, в скором времени ситуация стабилизируется, потому что 12 мая управление главного смотрителя заключило контракт с подрядной организацией как раз на выполнение работ по вывозу несанкционированных свалок, — сообщила Светлана Бедрова.Еще один бич старых районов — расселенные дома. На улице Молодежной расположены 12 двухэтажек-бараков 50–60-х годов постройки. Три дома уже снесены, площадки выровнены и отсыпаны песком, однако на них тут же появились несанкционированные свалки.Судьба территории не определена — возможно, здесь появится новая жилая застройка. Но строить можно не везде: под Сырским Рудником множество выработанных шахт по добыче железной руды. Мастер УК Любовь Цуканова наглядно продемонстрировала проблему, приподняв деревянный поддон, за которым скрывался какой-то провал. «Должным ли образом засыпаны эти шахты, мы не знаем, но теперь безопасность жильцов этих домов — наши проблемы», — посетовала она.У дома №16 по улице Юношеской, в котором начался капремонт, Светлана Бедрова выслушала просьбу старшей по дому Ольги Пожогиной. У торца здания — самая старая контейнерная площадка в поселке. В нее носят мусор жители нескольких многоэтажек. Но на площадке — всего четыре мусорных бака старой конструкции. Ситуацию спасает большой восьми кубовый бункер для непищевых отходов, но Пожогина жалуется Светлане Бедровой, что в него выкидывают и пищевые, которые в теплую пору гниют. И тогда на площадке стоит вонь. Женщина предложила модернизировать контейнерную площадку, а на месте большого пустыря устроить парковку, хотя бы отсыпав ее щебнем. «Машин у нас очень много».Врип главы города поручила профильникам разобраться с графиком вывоза мусора «ЭкоПромом» и найти финансирование для обустройства парковки.Проблема упирается в деньги — на востребованную программу «Ремонт двора» правительство области не выделило муниципалитету дотации, хотя раньше по ней управляющим организациям возмещали 90% расходов. Тем не менее Бедрова действует жестко: заметив у дома №4 на Детской старую высохшую березу, она потребовала отчитаться, составлен ли акт на снос опасного дерева и почему оно до сих пор стоит.— Скажу честно, увиденное больше порадовало, чем огорчило. Очевидно, что в поселке регулярно и системно наводят порядок, — резюмировала Светлана Бедрова, отметив работу департамента развития территории и управляющих компаний.Впрочем, главные позитивные эмоции ожидали градоначальника в социальной сфере. Как бывший учитель и руководитель городского департамента образования, Бедрова не могла не навестить 6-ю школу, капитально отремонтированную в прошлом году. Со смехом она вспомнила, как на этапе демонтажа облокотилась на одну из стен, и та рухнула.По отремонтированной школе, в которой в две смены учатся 996 школьников, «инспектора» провела директор Ольга Лебедь. Оказалось, что ученики школы бережно относятся к ремонту: в местах наибольшего «трафика» учеников, коридорах и узких лестничных пролетах, краски спустя год все еще свежие. Понравились врип главы рукописные картины липецкой художницы Анастасии Алениной. Она нанесла на стены виды Липецка и знаменитых людей. Так, один из коридоров украшает Александр Пушкин, а стену модульной библиотеки — ученый Дмитрий Лихачев. Кстати, одна из стен отдана детскому творчеству — на ней можно нарисовать что угодно. В этот раз картиной от учеников было панно в честь Дня Победы. Гордостью школы является и столовая. В ней уютно, чисто, светло. Дневное меню там, как в некоторых кафе, пишут мелом на стене.Ольга Лебедь начала работать учителем на Сырском Руднике в 1993 году. Она не считает район депрессивным. Тут хорошая транспортная развязка, строятся новые дома, улучшается социальная инфраструктура. Говорит, что ее ученики остаются жить именно в поселке, приводят в ту же 6-ю школу уже своих детей. «У нас — 224 ребенка из многодетных семей»:— Здесь все друг друга знают. Их нужно только немного сорганизовать. Знаете, как было приятно, что мы не потратили ни копейки на выезд из школы на время капремонта и возвращение обратно — все расходы взяли на себя родители.Конечной точкой объезда Сырского Рудника стал социальный кластер: территория, где находятся поселковый парк, стадион, обновленный ДК «Рудничный», построенная два года назад «умная» спортивная площадка и отремонтированная в 2024 году школа олимпийского резерва №8, специализирующейся на волейболе, самбо и дзюдо.Директор спортшколы Вячеслав Лупоносов с гордостью показывает Светлане Бедровой новый, с иголочки, тренажерный зал и потрясающий зал для занятий дзюдо. Раньше в этом просторном помещении тренировались волейболисты. Но их занятия перенесли под крышу «умной» площадки (сегодня в 8 утра там уже шла первая детская тренировка). А высвободившееся помещение заняли борцы. За внебюджетные средства зал для занятий дзюдо художник оформил в японском стиле. Здесь можно прочитать заповеди дзюдоиста и увидеть большой портрет основателя этого вида борьбы Дзигоро Кано.— Городские окраины меня радуют неподдельной любовью жителей к своим районам. Везде, где это только можно, люди создают свой микроклимат — это я говорю не только о Сырском Руднике, но и о Соколе, и о Новолипецке, где сегодня официально открывается после глобальной реконструкции самая старая в городе школа, 4-я. В таких районах люди живут поколениями, друг друга знают с пеленок, дорожат преображениями — а за последние годы старые районы Липецка переживают ренессанс. Наша задача — бережно распоряжаться всем тем новым, что создано за большие средства. Я вот даже запомнила одну из заповедей дзюдо из здешнего спортзала: «Голова нужна чтобы думать, думать, что делать и быть человеком», — резюмировала свои впечатления от увиденного Светлана Бедрова.