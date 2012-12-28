Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Кроме того, в самой больнице проводится внутренняя проверка.
— Доследственную проверку обстоятельств ее смерти проводит Тербунский МСО СУ СК России по Липецкой области, — сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области.
В тот же день, 10 октября, в поселке Лев Толстой бывший врач-невропатолог во время нелегального приема 28-летней местной жительницы сделал ей инъекцию обезболивающего, после которой она умерла. Инцидент во Льве Толстом также расследует региональный СКР.
Бывший медик арестован на 2 месяца.
