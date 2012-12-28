В Липецкой области ночью заморозки

Погода станет холоднее обычной на 2-3 градуса.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО — ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 14 октября стал самым теплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 8 градусов мороза.