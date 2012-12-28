Все новости
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Автобус врезался в автомобиль и сбил насмерть пешехода
Происшествия
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Не успели включить — уже выключают: 30 домов остались без отопления и горячей воды
Общество
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
«Когда это закончится уже?»
Общество
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Батареи стали теплыми в 78% многоквартирных домах Липецка
Общество
Кот проглотил кусок подошвы от ботинка 38-го размера
Происшествия
Бывшего директора УК осудили за злоупотребление полномочиями: он причинил организации ущерб в 1 624 500 рублей
Происшествия
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
347
33 минуты назад
2

В Липецкой области ночью заморозки

Погода станет холоднее обычной на 2-3 градуса.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО — ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит  от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 14 октября стал самым теплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 8 градусов мороза.

заморозки
Про заморозки
19 минут назад
Очень актуально,на фоне не подключенного отопления.Дождались!
Ответить
Александр Н.
25 минут назад
Холодно поди котейке,лето прошло.
Ответить
