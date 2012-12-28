Общество
156
21 минуту назад

Липецкая вечЁрка: трагедия в Сенцово, фонтаны и провалы, прейскурант на оскорбления

Сегодня, 14 мая, стало известно о смерти парня, которого ударило током на железной дороге, гидравлические испытания могут быть опасны: в городе проваливается асфальт и бьют фонтаны, липчанина оштрафовали за оскорбительные комментарии в банковских переводах бывшей жене.

Умер 22-летний парень, который 5 мая  получил удар током, когда залез на железнодорожный вагон вагон в селе Сенцово.

Зачем он забрался на вагон  выясняют следователи СК на транспорте.

В Липецке продолжаются гидравлические испытания. И они становятся все опасней для горожан. Сегодня на Кузнечном проезде забил фонтан —  во врвемя опрессовки лопнула труба, запитанная от ТЭЦ-2.



Повреждение на сетях также зафиксировано у Петровского рынка. Территории оградили, энергетики обещают починить прохудившиеся трубы.


На Петровском спуске образовался провал, который не очень хорошо заметен водителям. Возможно, там также проблемы с водопроводом. Пока энергетики разбираются.


У Арбитражного суда образовалась яма из-за того, что разрушилась плита перекрытия ливневой канализации.



«Не город, а руины!», — мрачно резюмировал Гость.

«Да прекратите же в конце-концов тратить народные бюджетные деньги на содержание городских фонтанов! Нам «РИР-Энерго» всё бесплатно поставляет», — съязвил Садовод.

«Эпоха возрождения закончилась, началась эпоха увядания», — резюмировала Липчанка.

Липчанина оштрафовали на 42 тысячи рублей за многочисленные оскорбления бывшей жены.

Горожанин проявил смекалку и не пожалел денег, чтобы досадить экс-супруге. Она заблокировала его телефон, но мужчина начал переводить ей небольшие суммы, с оскорблениями в комментариях!

За каждую написанную гадость мировой суд оштрафовал липчанина на 3 000 рублей, всего получилось 42 000. Можно подсчитать, что он прислал бывшей 14 оскорбительных переводов.

«Вот зря она так! Слал бы и слал! С паршивой овцы хоть шерсти клок!», — считает Марина.

«Мужики, будьте мужиками, такие поступки вас не украшают», — написал Призыв.

И еще про судебные разбирательства, в которых фигурируют различные способы обогащения.

Под влиянием телефонных мошенников девочка без разрешения воспользовалась телефоном матери, оформила кредит и перевела им деньги. Мать девочки обратилась в полицию и в банк, а позже в суд, который разрешил не выплачивать кредит, усмотрел в действиях банка признаки недобросовестного поведения.

«Надо обязать банки оформлять кредиты, при личном присутствии клиента и получении расписки, что уведомлены о возможных действиях мошенников!», — написал Считаю.

Сегодня Октябрьский районный суд вынес приговор по резонансному делу о смертельном ДТП. Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима. Он скрылся с места ДТП и был пьян.

Авария произошла на улице Кривенкова 5 мая прошлого года, погибли 21-летний байкер и его 20-летний пассажир.

Сегодня ночью пройдут кратковременные дожди и грозы. А завтра днем в Липецке  от +22 до +24 градусов.

И обратите внимание, завтра, 15 мая с 11:45 до 13:00 перекроют улицы Гагарина, Зегеля и Ленина для легкоатлетической эстафеты.



А вечером, в 20:00 у остановки «Центральный пляж» сотрудники зоопарка выпустят летучих мышей, которых выхаживали зимой.
