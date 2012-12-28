Происшествия
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
Мужчине было 67 лет.
Напомним, cегодня в 10:30 на 4-м километре дороги Хлевное-Тербуны у поворота на село Дмитряшевка в ДТП попали сразу три легковых автомобиля.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно, 21-летний водитель автомобиля «Хонда» столкнулся с впереди идущим «Рено» под управлением 67-летнего водителя. После чего водитель двигавшегося в попутном направлении в сторону Тербунов автомобиля «Шкода» выехал на встречную полосу и также столкнулся с «Рено». В результате все три автомобиля улетели в кювет.
Водители «Хонды» и «Шкоды» получили травмы.
