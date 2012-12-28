В Измалковском округе устраняли последствия стихии.

Сегодня днем в селе Чернава Измалковского округа разбушевалась непогода: примерно с 13:00 до 14:00 сильный ветер сорвал крышу с сарая и повалил деревья, которые даже повредили жилые дома.«Спасатели пожарной части №24 и местные жители устранили последствия сильного ветра», — рассказали в УГПСС Липецкой области.