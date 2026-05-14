Мэрия нашла возможность отремонтировать еще одну проблемную улицу — Бородинскую на Соколе
В полноценный сквер также превратят площадь Горскова.
Первым объектом стала улица 40 лет Октября — ключевая транспортная артерия Сокола. Подрядчик — компания «Инфинити Групп» — уже уложил первый слой асфальта. Сейчас мэрия ожидает результатов лабораторных исследований проб покрытия. В случае положительного заключения дорожники нанесут второй, финишный слой.
В сопровождении депутатов горсовета от Сокола Светлана Бедрова прошла по местному парку. В 2024 году в нем появилась огороженная площадка для выгула собак, в 2025-м началось мощение главной аллеи тротуарной плиткой. В текущем сезоне благоустройство продолжится — работы по укладке плитки будут завершены, кроме того, в парке установят современное освещение.
— К сожалению, мы живем в условиях строжайшей экономии бюджетных средств — поэтому не можем пока одномоментно воплотить в жизнь готовый проект преображения парка, — вздохнула Бедрова, пролистав буклет с эскизами от главного архитектора Липецка Маргариты Гришиной.
Концепция, предусматривающая бережное отношение к зеленым насаждениям, исполняющей полномочия мэра пришлась по душе. Обилие зелени — главная изюминка этого парка, поэтому теневые навесы, лавочки и урны планируется разместить так, чтобы сохранить деревья и кустарники на своих местах. Центром будущего общественного пространства по проекту должен стать современный фонтан. Бедровой также понравилась идея использовать существующее ограждение — частично оно образовано стенами зданий — под уличные граффити, подчеркивающие красоту природы и уникальность Сокола как исторической части города, в прошлом — крепости Сокольск.
Из парка Светлана Бедрова вместе с коллегами из мэрии перешла на площадь Горскова — на пересечение улиц Ушинского и Ивана Франко. Прежде особенностью этого места был пивной бар «Три пескаря» — из-за него площадь Владимира Горскова, названную так в честь легендарного директора завода «Свободный Сокол», славившегося любовью к порядку, приятным местом для отдыха было не назвать. Сейчас «Трех пескарей» уже нет. Управление потребительского рынка намерено убрать отсюда и павильоны уличной ярмарки, не пользующиеся популярностью у сокольцев. В ближайшие дни на площади пройдет субботник по наведению порядка. В итоге фактически без капитальных вложений на этом месте появился уютный сквер с новыми малыми архитектурными формами. Светлана Бедрова уверена, что он стал привлекательным местом отдыха.
— Сейчас продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на портале «Госуслуги». Мы предложили полтора десятка мест для их превращения в зоны отдыха — победителями станут пять объектов из пятнадцати. Поэтому приглашаю всех горожан успеть сделать свой выбор, — обратилась к липчанам через СМИ Светлана Бедрова.
Уже возвращаясь на рабочее место, Светлана Бедрова заехала на небольшую — всего 170 метров — улицу Литаврина. Она попала в число тех, которые ремонтируют в этом году за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов. Заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Дмитрий Сапрыкин сообщил: это вторая улица (следом за Петровским спуском), где полностью заменили разбитый асфальт на новый и освежили тротуары.
— Здесь работал наш второй подрядчик — компания «Феликс-Групп». К ней у нас пока нет нареканий. На Литаврина осталось только нанести разметку и расставить знаки. В итоге мы соединили отремонтированную в прошлом году улицу Октябрьскую с Первомайской, которую мэрия планирует капитально отремонтировать на дополнительно выделенные губернатором Липецку 250 миллионов рублей. Но перед этим на Первомайскую зайдет компания «РВК» чтобы заменить под дорогой несколько своих водопроводов, — пояснил Сапрыкин.
Кстати, другой подрядчик — ООО «Инфинити Групп» — уже в рамках гарантийных обязательств отремонтировал часть улицы Октябрьской, которую капиталил в прошлом году, а в этом на ней началось шелушение асфальта. Вместо точечных заплаток дорожники заменили покрытие сплошным полотном — от моста до пересечения с улицей Литаврина.
— Большинство дорог, которые попали под обновление в этом сезоне, уже в работе. Нашим подрядчикам осталось зайти на Поперечный проезд, проезд сержанта Кувшинова и улицу Карла Маркса. Итого в этом году в Липецке отремонтируют более 14 километров дорог за 300 миллионов рублей, — подытожила свой выезд Светлана Бедрова.
И тут же добавила важную деталь. На средства, сэкономленные по итогам дорожных торгов, мэрия нашла возможность обновить покрытие еще одной улицы — Бородинской на Соколе. На ее состояние в мэрию поступало много жалоб.
— У нас — комплексный подход к благоустройству города. Мы уже побывали на Новолипецке, где наряду с состоянием контейнерных площадок и дорог осмотрели обновленные объекты социальной инфраструктуры, на Тракторном, на Сырском Руднике. Именно так, на мой взгляд, нужно делать наш город привлекательным для горожан — городом, в котором хотелось бы жить, — резюмировала Светлана Бедрова.
Комментарии (1)