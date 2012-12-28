Липчанин слал бывшей жене банковские переводы с оскорблениями

Липчанин оштрафован на 42 тысячи рублей за многочисленные оскорбления бывшей жены, которые он отправлял женщине в комментариях к небольшим банковским переводам.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина заблокировала контакт бывшего мужа в своем смартфоне, но тот вышел из положения: с января по март этого года через мобильное банковское приложение он отправлял ей небольшие суммы и добавлял сообщения с оскорблениями.Женщина пожаловалась в прокуратуру Советского района, и в отношении мужчины возбудили 14 дел по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» — по каждому мужчину оштрафовали на 3000 рублей, а всего липчанин оштрафован на 42 000 рублей.