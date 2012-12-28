Все новости
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
Общество
У спящего на скамейке пенсионера украли велосипед и телефон
Происшествия
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Общество
193
35 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз

Сегодня, 7 августа, стало известно о гибели 16-летрнего велосипедиста, в ЛГТУ наплыв на инженерные специальности, и в области во второй раз зацвели деревья.

Накануне вечером на втором километре дороги Усмань — Студенки 21-летний водитель «ВАЗ — 211440» сбил 16-летнего парня на велосипеде. От полученных травм подросток умер на месте аварии.

Теперь в случившемся будут разбираться полицейские.

«Жаль обоих. Погибшему ещё б жить да жить царство небесное». — написал Александр.

А в Ельце 6 августа на улице Дякина 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074»  сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из автобуса. Девочку отвезли в больницу.

В ЛГТУ подвели итоги приемной кампании и обнаружили, что абитуриенты проявили повышенный интерес к инженерным специальностям. Заявлений на них подано на 1,5 тысячи больше, чем год назад.

Самыми популярными направлениями стали: «Программная инженерия», «Фундаментальная и прикладная химия» и «Строительство». Конкурс составил около семи человек на место.

Читатели GOROD48 неоднозначно отнеслись к этой новости.

«И это похвально — инженеры стране необходимы», — написала Бабка Первая.

«Поступить мало, надо ещё выучиться. Из ЛГТУ многие уходят», — заметил !!!

«Насколько реалистичны представления абитуриентов и их родителей о сложности изучаемого в технических вузах, перспективах трудоустройства, уровне зарплаты инженеров?», — решил уточнить дилетант.

«Не важно какое у тебя образование. Сейчас нужны рабы, готовые ишачить за тарелку каши», — рубанул с плеча Колян.

«На сайте поиска работы опубликовали вакансию главного инженера торгового центра в Воронежской области с зарплатой 500 тысяч рублей, вот и все подались на инженерные должности. Реклама — движитель прогресса». — уточнил Mikl.

В Липецке второй раз зацвела акация. В микрорайоне «Университетский» ее заметил Иван Утишов.


А Любовь из села Петропавловка Данковского района похвалилась цветущей вишней.



Биолог Сергей Глазинов считает, что цветение в неурочное время ослабляет деревья. Хотя подобное случается довольно часто, но богатых вторых урожаев собирать в нашей полосе не получается.

«Да, мы не Африка, а было бы здорово два урожая в год собирать вишню», — написал Flor.

«Яблок и груш очень много в этом году даже там где груш было всегда мало просто усыпальницей в этом году». — сообщил Аиф.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +23 до +25.

А уходящий день в народе назвали Анной Зимоуказательницей. По народным приметам, если ночь 7 августа холодная — зима будет морозной и рано наступит. На дубах много желудей — к теплой зиме. Осень может наступить рано, если уже появились ягоды черемухи. Замерзшая роса — к студеной зиме. Судя по этим приметам, зимы с трескучими морозами ждать не стоит.
вечЁрка
ДТП
абитуриенты
климат
Комментарии (1)

Электорат
11 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
