Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз

Сегодня, 7 августа, стало известно о гибели 16-летрнего велосипедиста, в ЛГТУ наплыв на инженерные специальности, и в области во второй раз зацвели деревья.