Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз

Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
35 минут назад
Сегодня, 7 августа, стало известно о гибели 16-летрнего велосипедиста, в ЛГТУ наплыв на инженерные специальности, и в области во второй раз зацвели деревья.
Теперь в случившемся будут разбираться полицейские.
«Жаль обоих. Погибшему ещё б жить да жить царство небесное». — написал Александр.
А в Ельце 6 августа на улице Дякина 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из автобуса. Девочку отвезли в больницу.
В ЛГТУ подвели итоги приемной кампании и обнаружили, что абитуриенты проявили повышенный интерес к инженерным специальностям. Заявлений на них подано на 1,5 тысячи больше, чем год назад.
Самыми популярными направлениями стали: «Программная инженерия», «Фундаментальная и прикладная химия» и «Строительство». Конкурс составил около семи человек на место.
Читатели GOROD48 неоднозначно отнеслись к этой новости.
«И это похвально — инженеры стране необходимы», — написала Бабка Первая.
«Поступить мало, надо ещё выучиться. Из ЛГТУ многие уходят», — заметил !!!
«Насколько реалистичны представления абитуриентов и их родителей о сложности изучаемого в технических вузах, перспективах трудоустройства, уровне зарплаты инженеров?», — решил уточнить дилетант.
«Не важно какое у тебя образование. Сейчас нужны рабы, готовые ишачить за тарелку каши», — рубанул с плеча Колян.
«На сайте поиска работы опубликовали вакансию главного инженера торгового центра в Воронежской области с зарплатой 500 тысяч рублей, вот и все подались на инженерные должности. Реклама — движитель прогресса». — уточнил Mikl.
В Липецке второй раз зацвела акация. В микрорайоне «Университетский» ее заметил Иван Утишов.
А Любовь из села Петропавловка Данковского района похвалилась цветущей вишней.
Биолог Сергей Глазинов считает, что цветение в неурочное время ослабляет деревья. Хотя подобное случается довольно часто, но богатых вторых урожаев собирать в нашей полосе не получается.
«Да, мы не Африка, а было бы здорово два урожая в год собирать вишню», — написал Flor.
«Яблок и груш очень много в этом году даже там где груш было всегда мало просто усыпальницей в этом году». — сообщил Аиф.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +23 до +25.
А уходящий день в народе назвали Анной Зимоуказательницей. По народным приметам, если ночь 7 августа холодная — зима будет морозной и рано наступит. На дубах много желудей — к теплой зиме. Осень может наступить рано, если уже появились ягоды черемухи. Замерзшая роса — к студеной зиме. Судя по этим приметам, зимы с трескучими морозами ждать не стоит.
Комментарии (1)