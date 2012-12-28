В Липецкой области сухо и до +26

Температура начинает понижаться, станет чуть прохладнее обычного.

8 августа на территории Липецкой области атмосферное давление будет повышенным, существенных осадков не ожидается. 9 августа регион окажется под влиянием тыловой части высотного циклона, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и порывами ветра до 17 м/сек. 10 августа Липецкая область попадет под влияние антициклона с запада, который снова поставит заслон осадкам.Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +21 до +26.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году —5 градусов тепла.