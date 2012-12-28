Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
В Липецкой области сухо и до +26
Температура начинает понижаться, станет чуть прохладнее обычного.
Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +21 до +26.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году —5 градусов тепла.
