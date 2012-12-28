Общество
262
сегодня, 10:34
В Липецке во второй раз зацвела акация
Привычное время цветения растения — конец мая-начало июня. Биолог Сергей Глазинов связывает повторное цветение с перепадами температуры.
Акация в нашей полосе цветет в конце мая-начале июня. Но биолог Сергей Глазинов ничуть не удивился такой аномалии. Бывает, что растения цветут неурочно.
— Растения, как и люди, по-разному реагируют на погоду. Из-за перепадов температуры они могут испытывать стресс, дезориентируются. Помните, в начале лета сначала был холод, потом жара? В конце лета, осенью часто сообщают о цветущих не вовремя растениях, — говорит Сергей Глазинов.
Цветение не в срок вредно для растений, пояснил биолог. После 15 июля растения начинают готовиться к зиме, у них прекращается рост, они закладывают почки к следующему сезону.
— Помните прошедшей весной были заморозки и многие прогнозировали неурожай косточковых? Но сейчас урожай шикарный. Возможно, это произошло из-за того, что в августе–сентябре 2024 года стояла очень теплая погода и растения смогли хорошо подготовиться к зимовке, — поделился наблюдением Сергей Глазинов.
0
0
0
1
0
Комментарии