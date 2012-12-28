Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
7 августа в новых микрорайонах Липецка отключат горячую воду
Общество
Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза
Здоровье
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
В четырех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Липчанка хотела получить письмо и лишилась почти полумиллиона рублей
Происшествия
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
25-летняя липчанка стала жертвой мошенников и сама устроилась их курьером
Происшествия
В Липецке во второй раз зацвела акация
Общество
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Читать все
Общество
847
сегодня, 11:55
12

Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры

Число заявлений на инженерные направления в ЛГТУ выросло по сравнению с прошлым годом на 1,5 тысячи.

Абитуриенты ЛГТУ проявили повышенный интерес к инженерным специальностям. На программы бакалавриата и специалитета таких направлений подано 8 603 заявления. Из них 5 687 — на 867 бюджетных мест, и 2 916 — на платные места. То есть конкурс составил чуть ли не семь человек на место. Хотя в ЛГПУ на некоторые специальности он доходил до 40 человек на место.

В университете подсчитали, что по сравнению с прошлогодней приемной кампанией количество заявлений на инженерные направления увеличилось на 1,5 тысячи. Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали: «Программная инженерия», «Фундаментальная и прикладная химия» и «Строительство». Чтобы поступить, например, на «Программную инженерию» надо было сдать ЕГЭ не менее чем на 277 баллов.

Также в университете отметили рост количества стобальников. В этом году таких оказалось пятеро.

Приемная кампания в ЛГТУ еще продолжается, и как предположили в вузе, общий объем заявлений превысит 14 000 с учетом заявлений на программы СПО и магистратуры, прием которых идет до 15 и 20 августа соответственно.

1 сентября на торжественную линейку в вуз должны прийти около 2 000 первокурсников.
ЛГТУ
0
0
0
3
3

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
31 минуту назад
Как это так; выпускников средних школ 4500,а заявлений только в ЛГТУ 8603?! Просто одни и теже выпускники подали заявления в три и более вузов, т. е. идут учиться не по призванию , а куда пройдут (инженеры, врачи, учителя)!!!
Ответить
!!!
36 минут назад
Поступить мало надо ещё выучиться. С лгту многие уходят.
Ответить
Не хам
54 минуты назад
Какая чушь в статье написана! Последний зачисленный на Программную инженерию имеет балл 214. В том же ВГУ минимальный балл на эту специальность 238. Надо проверять информацию прежде чем писать
Ответить
Ага
37 минут назад
А на соседние ит специальности и того меньше
Ответить
Не хам
26 минут назад
А на соседние ит специальности и того меньше Кстати, все кинулись на эту программную инженерию и при этом кроме модного словосочетания эта специальность не дает углублённых знаний ни в одной области. Все по верхам и ни о чем. Та же Информатика и вычислительная техника, на которую недобор, больше востребована у работодателей, так как имеет инженерную направленность в связке с программированием.
Ответить
однако
59 минут назад
ерунда, 5 687 — на 867 бюджетных мест, из которых дай бог останется 568, кто в другие города не пройдет
Ответить
Ольга
49 минут назад
бюджет уже закрылся весь. мы хотели. мест нет
Ответить
Ольга
50 минут назад
бюджет уже закрылся весь. мы хотели. мест нет
Ответить
Алексей
сегодня, 12:20
учился там брат, теперь и я
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 12:17
И это похвально - инженеры стране необходимы.
Ответить
Транспортник
сегодня, 12:08
Все верно. Сказали всем дома учиться, вот и остались все дома.
Ответить
абр
сегодня, 12:04
надеюсь, на работы будут распределять как раньше, получил пятерки сам выбираешь где работать, получил тройки иди куда направят, при избытке юристов и экономистов закроют все негосударственные учреждения высшего образования.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить