Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Число заявлений на инженерные направления в ЛГТУ выросло по сравнению с прошлым годом на 1,5 тысячи.
В университете подсчитали, что по сравнению с прошлогодней приемной кампанией количество заявлений на инженерные направления увеличилось на 1,5 тысячи. Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали: «Программная инженерия», «Фундаментальная и прикладная химия» и «Строительство». Чтобы поступить, например, на «Программную инженерию» надо было сдать ЕГЭ не менее чем на 277 баллов.
Также в университете отметили рост количества стобальников. В этом году таких оказалось пятеро.
Приемная кампания в ЛГТУ еще продолжается, и как предположили в вузе, общий объем заявлений превысит 14 000 с учетом заявлений на программы СПО и магистратуры, прием которых идет до 15 и 20 августа соответственно.
1 сентября на торжественную линейку в вуз должны прийти около 2 000 первокурсников.
