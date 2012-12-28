Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Общество
сегодня, 13:46
Следом за акацией в области зацвела вишня
Хотя, второй урожай за сезон вряд ли стоит ждать.
Несмотря на прогнозы, в этом году очень хороший урожай косточковых. Биолог Сергей Глазинов предположил, что он вызван теплыми прошлогодними августом и сентябрем — месяцами, в которые деревья закладывают почки к следующему сезону.
Хотя, на серьезный второй урожай вишни, по мнению биолога, рассчитывать все-таки не стоит — повторное цветение только ослабляет дерево.
