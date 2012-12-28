Все новости
Общество
360
сегодня, 13:46
4

Следом за акацией в области зацвела вишня

Хотя, второй урожай за сезон вряд ли стоит ждать.

После того, как GOROD48 рассказал о  зацветшей в Липецке во второй раз акации, жительница села Петропавловка Данковского района Любовь сообщила, что у нее расцвела вишня.

Несмотря на прогнозы, в этом году очень хороший урожай косточковых. Биолог Сергей Глазинов предположил, что он вызван теплыми прошлогодними августом и сентябрем — месяцами, в которые деревья закладывают почки к следующему сезону.

Хотя, на серьезный второй урожай вишни, по мнению биолога, рассчитывать все-таки не стоит — повторное цветение только ослабляет дерево.
Комментарии (4)

Сначала новые
Аиф
48 минут назад
Яблок и груш очень много в этом году даже там где груш было всегда мало просто усыпальницей в этом году.
Ответить
ViRus
32 минуты назад
Значит, в будущем году не будет ни груш, ни вишен, ни яблок. Просто урожайного года и без аномалий, как правило, урожай очень слабый.
Ответить
FLOR
59 минут назад
Да мы не АФРИКА а было бы здорово 2 урожая в год собирать вишню.
Ответить
Алькаш
40 минут назад
Не дай бог!Цена вырастет и начнётся дефицит.Всё на экспорт уйдёт.
Ответить
