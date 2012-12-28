13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину

За рулём «ВАЗа» был 20-летний водитель.

Вечером 6 августа в Ельце на улице Дякина 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» сбил 13-летнюю девочку, которая вышла из автобуса «ПАЗ», остановившегося на встречной полосе.Девочка госпитализирована.«Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Ельцу.