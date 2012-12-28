Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
сегодня, 12:00
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
За рулём «ВАЗа» был 20-летний водитель.
Девочка госпитализирована.
«Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — сообщает отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Ельцу.
Фото – t.me/eletsru/8034
