Происшествия
24 минуты назад
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
За рулем машины сидел 21-летний водитель. Полицейские начали расследование.
— Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования, — сообщили в Госавтоинспекции.
