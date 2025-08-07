16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля

За рулем машины сидел 21-летний водитель. Полицейские начали расследование.



6 августа в 21:30 на втором километре дороги Усмань - Студенки 21-летний водитель «ВАЗ – 211440» сбил 16-летнего парня на велосипеде. От полученных травм подросток умер на месте аварии.— Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования, — сообщили в Госавтоинспекции.