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Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза
Здоровье
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Здоровье
233
41 минуту назад

Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза

Липецкие врачи провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию: женщине заново сформировали зрачок.

В Липецком областном клиническом центре 60-летней женщине провели уникальную операцию на глазу. Как рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, ещё в феврале женщина упала на кучу щебня и досок у себя во дворе и серьёзно травмировала глаз. Когда через две недели она обратилась к офтальмологу, ей диагностировали проникающую рану глазного яблока с выпадением хрусталика. Рана была ушита в стационаре, частично удалена выпавшая радужка. А на прошлой неделе главный врач областного клинического центра Наталья Полянская провела женщине высокотехнологичную реконструктивно-пластическую операцию.

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«Была произведена микроинвазивная витрэктомия, интраокулярная линза подшита к склере с пластикой радужки, сформирован зрачок. Пациентка пока остается в стационаре, прогноз благоприятный», — сообщила Анна Маркова.

Добавим, что в 2024 году в Липецком областном клиническом центре было проведено около 800 высокотехнологичных оперативных вмешательств, в этом году объем таких вмешательств планируют увеличить до 950.
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