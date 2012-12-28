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Здоровье
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41 минуту назад
Женщина упала на кучу щебня и досок: у неё выпал хрусталик глаза
Липецкие врачи провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию: женщине заново сформировали зрачок.
«Была произведена микроинвазивная витрэктомия, интраокулярная линза подшита к склере с пластикой радужки, сформирован зрачок. Пациентка пока остается в стационаре, прогноз благоприятный», — сообщила Анна Маркова.
Добавим, что в 2024 году в Липецком областном клиническом центре было проведено около 800 высокотехнологичных оперативных вмешательств, в этом году объем таких вмешательств планируют увеличить до 950.
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