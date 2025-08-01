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737
сегодня, 16:50
6

На ЛКАД легковушка врезалась в металлическое ограждение

Обошлось без пострадавших.

Сегодня днём на ЛКАД столкнулись две легковушки и одна из них врезалась в металлическое ограждение. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 15:30 на 293-м километре дороги Орёл-Тамбов. Столкнулись «Шкода Октавиа» под управлением 31-летнего водителя и «Ситроен Элизе», за рулём которого была 56-летняя женщина.

Обошлось без пострадавших. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

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Комментарии (6)

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Как гость
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Это
33 минуты назад
Мы, дорожники, виноваты, не успели посыпать
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Гость
35 минут назад
Там особо одаренные и торопливые умудряются проезжать между разделительным ограждением и машиной движущейся в левом ряду, при том что правый может быть свободен, этот видно из таких или на бампере висел типа "дай дороги, едет пуп земли"
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Мужлан
44 минуты назад
Что там выяснять, женщина за рулём.
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мизантроп
50 минут назад
не нужно в смартфоны за рулем тыкать! а на дорогу смотреть
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Балтун
52 минуты назад
Это не возможно уже ...прямая трасса ,лето - они бьётся
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Самокатчик
59 минут назад
подрезал ,или просто померещился ? У нынешних водителей это часто бывает ! То Солнце ослепит ,то сердце схватит ,то дорога узка !
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