На ЛКАД легковушка врезалась в металлическое ограждение

Обошлось без пострадавших.

Сегодня днём на ЛКАД столкнулись две легковушки и одна из них врезалась в металлическое ограждение. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 15:30 на 293-м километре дороги Орёл-Тамбов. Столкнулись «Шкода Октавиа» под управлением 31-летнего водителя и «Ситроен Элизе», за рулём которого была 56-летняя женщина.Обошлось без пострадавших. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.