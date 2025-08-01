На ЛКАД легковушка врезалась в металлическое ограждение
Обошлось без пострадавших.
Сегодня днём на ЛКАД столкнулись две легковушки и одна из них врезалась в металлическое ограждение. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 15:30 на 293-м километре дороги Орёл-Тамбов. Столкнулись «Шкода Октавиа» под управлением 31-летнего водителя и «Ситроен Элизе», за рулём которого была 56-летняя женщина.
Обошлось без пострадавших. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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