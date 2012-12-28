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46 минут назад
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Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, ремонт аэропорта и гуляющие по улице коровы

Сегодня, 1 августа, регион вновь подвергся атаке БПЛА, заканчивается ремонт фасада здания аэропорта, и прогулка коров по проспекту Победы не имела никаких последствий для их хозяина.

Сегодня сразу после полуночи в Липецкой области был объявлен желтый уровень опасности, который через два часа сменился красным для Липецка, Ельца, Липецкого, Елецкого, Долгоруковского, Хлевенского, Задонского и Тербунского округов. Завыли сирены. Рано утром отменили сначала красный уровень, а потом и желтый.

Министерство обороны страны сообщило, что над Липецкой областью были сбиты два беспилотника.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня оценил ход ремонтных работ аэропорта «Липецк». Там заканчивается отделка фасада. На нем появилось большое информационное табло. В ближайшее время специальной архитектурной подсветкой обыграют декор — символическую «липовую рощу».

Напопним, ремонт аэропорта начался чуть больше года назад. Воздушная гавань закрыта с 24 февраля 2022 года. Однако липецкий аэропорт, как и другие на юге и в центре страны получают субсидии от правительства, чтобы сохранить кадры и поддерживать работоспособность. Это позволит быстро возобновить полеты, когда появится такая возможность.

Накануне вечером по проспекту Победы прогулялась пара коров. К счастью, буренки никого и ничего не повредили.



Удивительно, но их хозяину или хозяйке никто ничего не предъявил.

Зато читателей GOROD48 новость очень даже заинетересовала. Они оставили под ней около полсотни комментариев.

«А говорят экология в Липецке не очень! Коровки опровергают данный тезис!» — с ходу заявил Министр экологии.

«Девчонки резвятся. Что необычного?» — уточнила Марина.

«Областной центр превращается в колхоз», — припечатал Липецкий цирк.

«Хоть дети посмотрят на живых коров. Это вам не в СССР, сейчас это в диковинку», — порадовался дед.

«Давно, кстати, в Липецке навозом не воняло. Помните, в прошлом году какой запах стоял сильный», — заметила Ель Сибирская.

«Как в Индии коровы по улицам гуляют», — сравнила Липчанка.

«Ну не марсиане же прогуливались», — написало Удивительное рядом.

В выходные жара продолдится. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +26 до +28 градусов. 2 августа Ильин день. По народным приметам на Илью до обеда лето, а после обеда — осень. Считается, что вода в реке становится холодной. Не забудьте, в Липецке санитарные врачи рекомендуют купаться только на одном пляже.

И обратите внимание, 2 августа День ВДВ, десантники соберутся не на площади Героев, там ремонт, а в Нижнем парке.

В Липецкой области продлили запрет на посещение лесов до 21 августа.

С 4 по 5 августа перекроют улицу Первомайскую у дома № 55. там будут ремонтировать теплосети. Объехать можно по удицам Советской и Неделина.

вечЁрка
БПЛА
аэропорт
коровы
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Комментарии (2)

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Электорат
7 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Люда
37 минут назад
Лет 30 назад муж привез меня к себе на Сырский Рудник. В то время тут ходили коровы, куры, козы, свинья. Я ему говорю Ты в какую деревню меня привез? Сейчас нас переселили во Взлётный, я так не хотела уезжать с Сырского привыкла.
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