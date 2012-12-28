В Липецкой области снова станет сухо

2 и 3 августа атмосферное давление на территории Липецкой области начнет расти, осадков не ожидается. Днем 4 августа регион попадет под влияние атмосферных фронтов и небольшого циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что в пределахнормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер западный, ночью чуть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +25 до +30.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.