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Общество
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сегодня, 16:35
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Десантники соберутся у памятника Маргелову и в Нижнем парке
Площадь Героев закрыта на ремонт.
Как рассказал GOROD48 председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов, праздничные мероприятия начнутся 2 августа в 9:00 у памятника основателю ВДВ Василию Маргелову на одноименной улице. После торжественного возложения цветов, групповой фотографии и исполнения песни «Синева» десантники поедут в Нижний парк.
Дело в том, что мемориальный комплекс на площади Героев сейчас на ремонте. Поэтому нашли другое место для проведения официальных торжеств.
— Пляжный вариант одежды не приветствуется. Десантники на торжественном мероприятии должны выглядеть достойно. Все кто служил в ВДВ не будут купаться в фонтанах — это нарушение общественного порядка. За год десантники могут накопить денег, чтобы купить арбуз, а не клянчить его на рынке! — добавил Евгений Чуносов.
Он рассказал, что улицу Маргелова в 2027 году планируется благоустроить. А памятное место будет расширено. Уже к ближайшим выходным там планируется сделать стенды с фотографиями и информацией о всех командующих ВДВ. А в планах — установить БТР.
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