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сегодня, 16:35
5

Десантники соберутся у памятника Маргелову и в Нижнем парке

Площадь Героев закрыта на ремонт.

2 августа десантники будут отмечать День ВДВ, причем дата юбилейная — 95 лет со дня основания этого рода войск.

Как рассказал GOROD48 председатель правления ЛООО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов, праздничные мероприятия начнутся 2 августа в 9:00 у памятника основателю ВДВ Василию Маргелову на одноименной улице. После торжественного возложения цветов, групповой фотографии и исполнения песни «Синева» десантники поедут в Нижний парк.

Дело в том, что мемориальный комплекс на площади Героев сейчас на ремонте. Поэтому нашли другое место для проведения официальных торжеств.

— Пляжный вариант одежды не приветствуется. Десантники на торжественном мероприятии должны выглядеть достойно. Все кто служил в ВДВ не будут купаться в фонтанах — это нарушение общественного порядка. За год десантники могут накопить денег, чтобы купить арбуз, а не клянчить его на рынке! — добавил Евгений Чуносов.

Он рассказал, что улицу Маргелова в 2027 году планируется благоустроить. А памятное место будет расширено. Уже к ближайшим выходным там планируется сделать стенды с фотографиями и информацией о всех командующих ВДВ. А в планах — установить БТР.
День ВДВ
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Дед 1
12 минут назад
А кирпичи там будут?
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А рынок
14 минут назад
Будет работать ?
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Арбузы всем.
58 минут назад
Всегда арбузы были бесплатные на день ВДВ. Поддерживаю, это традиция. Только вот последнее время рынок в том месте где арбузы, просто напросто в этот день вообще не работает.
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осведомленный
43 минуты назад
магнит пятерочка и тд и тп
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Савелий
сегодня, 16:39
Попросить арбуз у торговца на рынке на день ВДВ - это не от бедности. Это традиция такая!
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