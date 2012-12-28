По проспекту Победы прогуливается пара коров

Тёлки ведут себя игриво.

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Водители, едущие по проспекту Победы наблюдают необычную картину — по одной из главных городских магистралей прогуливается пара коров. Причем не просто прогуливаются, а ведут себя весьма игриво, пытаясь взобраться друг на друга, хотя особи и однополые — у обеих достаточно полное вымя. Время вечерней дойки, но коровки решили погулять по Липецку.Скорее всего, телки заявились на проспект с соседних улиц микрорайона Коровино, в частном секторе которого еще не забыли сельский уклад. Из сняли на видео как раз в районе остановки «Улица Буденного».