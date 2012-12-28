Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей
Общество
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7 минут назад
По проспекту Победы прогуливается пара коров
Тёлки ведут себя игриво.
Скорее всего, телки заявились на проспект с соседних улиц микрорайона Коровино, в частном секторе которого еще не забыли сельский уклад. Из сняли на видео как раз в районе остановки «Улица Буденного».
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