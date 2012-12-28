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314
50 минут назад
9

Работы по ремонту фасада здания аэропорта «Липецк» почти завершены

Воздушная гавань на замке с 24 февраля 2022 года.

В аэропорте «Липецк» продолжаются ремонтные работы. Их ход оценил губерантор Игорь Артамонов.



«Меняем его, чтобы соответствовал статусу международного: делаем комфортнее, современнее, удобнее. Преображение фасада почти завершено. Появилось большое информационное табло — поможет пассажирам ориентироваться в расписании рейсов. Монтаж освещения тоже завершаем. Специальной архитектурной подсветкой обыграют декор — символическую «липовую рощу». Её тоже скоро установят. Закупается обслуживающая техника, скоро начнется модернизация топливно-заправочного комплекса. Когда снова можно будет летать, наш аэропорт встретит пассажиров совсем по-другому, и, уверен, они эти изменения оценят», — написал губернатор в своем Telegram-канале.



Напомним, Росавиация закрыла аэропорт «Липецк» в числе 12-ти воздушных гаваней на юге России 24 февраля 2022 года. При этом аэропорт продолжатет получать субсидии. Последнюю правительство России на частичную компенсацию расходов выделило 22 июля. Более 6 миллиардов рублей получили воздушные гавани на юге и в центре страны. Субсидии помогают сохранить кадры и поддерживать работоспособность аэропортов, чтобы возобновить авиасообщение, как только это станет возможным.

Реконструкция аэропорта «Липецк»  началась чуть больше года назад.

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
аэропорт
ремонт
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
вообще то
6 минут назад
здание до реконструкции было вполне современное, зачем такое здоровенное табло непонятно, да и какой он международный, одним словом показуха
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Да
10 минут назад
Музей в этом здании пора открывать, за три года бездействия. Экскурсии проводить.
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65+
21 минуту назад
Зачем этот геморрой снести вспахать поле и посеять пшеницу . Ближайшие годы он работать не будет разрушится от времени .
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Швондер
29 минут назад
Как обычно - все ужасно. Ну зачем снова вентфасады лепили?
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Р
33 минуты назад
Самолётов все равно нет. Мс 21 ждать и ждать
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Эмиль
38 минут назад
А смысл? Даже если аэропорт откроют, на чем летать? Санкции И куда? В Пхеньян. Или Кубу. Больше нас никуда не пустят.
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Бабка Первая
5 минут назад
Других россиян пускают, а липчан не пустят?)
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Жужа
25 минут назад
Именно так. На что там надеются?..
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46 минут назад
Пора начинать новую реконструкцию.
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