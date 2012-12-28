Общество
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50 минут назад
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Работы по ремонту фасада здания аэропорта «Липецк» почти завершены
Воздушная гавань на замке с 24 февраля 2022 года.
«Меняем его, чтобы соответствовал статусу международного: делаем комфортнее, современнее, удобнее. Преображение фасада почти завершено. Появилось большое информационное табло — поможет пассажирам ориентироваться в расписании рейсов. Монтаж освещения тоже завершаем. Специальной архитектурной подсветкой обыграют декор — символическую «липовую рощу». Её тоже скоро установят. Закупается обслуживающая техника, скоро начнется модернизация топливно-заправочного комплекса. Когда снова можно будет летать, наш аэропорт встретит пассажиров совсем по-другому, и, уверен, они эти изменения оценят», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, Росавиация закрыла аэропорт «Липецк» в числе 12-ти воздушных гаваней на юге России 24 февраля 2022 года. При этом аэропорт продолжатет получать субсидии. Последнюю правительство России на частичную компенсацию расходов выделило 22 июля. Более 6 миллиардов рублей получили воздушные гавани на юге и в центре страны. Субсидии помогают сохранить кадры и поддерживать работоспособность аэропортов, чтобы возобновить авиасообщение, как только это станет возможным.
Реконструкция аэропорта «Липецк» началась чуть больше года назад.
Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
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