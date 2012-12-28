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Общество
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сегодня, 07:31
Два беспилотника самолетного типа уничтожили силы ПВО над Липецкой областью
Минувшей ночью в регионе вводились меры воздушной безопасности.
По данным Министерства обороны РФ, в период времени с 23.30 31 июля до 04.10 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими областями России.
В том числе два беспилотника ликвидированы над территорией Липецкой области.
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