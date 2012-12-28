Два беспилотника самолетного типа уничтожили силы ПВО над Липецкой областью

Минувшей ночью в регионе вводились меры воздушной безопасности.

Ночью 1 августа в нескольких районах и округах Липецкой области звучала воздушная тревога и вводились желтый и красный уровни безопасности.По данным Министерства обороны РФ, в период времени с 23.30 31 июля до 04.10 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими областями России.В том числе два беспилотника ликвидированы над территорией Липецкой области.