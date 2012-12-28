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Общество
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На месте арт-центра из контейнеров начали делать детскую площадку
Напомним, на этом месте мэр Роман Ченцов обещал оборудовать детскую площадку.
Судя по контракту, к 15 сентября на детской площадке должны появиться игровые комплексы «Альпы», «Пенёк», «Горный ручей», «Таежный шторм», карусель «Комфорт», качели «Кантри» и «Гнездо аиста», лабиринт «Горный король». Также проектом предусмотрена музыкальная зона, в которой будут тумбадорас (высокие кубинские барабаны) и глюкофон (ударный музыкальный инструмент).
На площадке планируется настелить резиновое покрытие, озеленить территорию рядом и установить семь скамеек, теневой навес и шесть урн.
При начальной цене в 26,8 миллионов рублей единственный участник аукциона ООО «Регионстройхолдинг» предложил выполнить работы за 28,4 миллиона рублей.
Качели, которые находятся рядом, планируют перенесут в другую часть парка. Бетонное основание и большую часть плитки демонтируют, заменив резиновым покрытием.
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