За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4 058 человек

В том числе выявлены пять случаев гриппа и 21 — коронавируса.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4058 человек. Это на 2,3% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 34,4%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (59% всех случаев ОРВИ). По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, cейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом с 13 по 19 апреля заболел 21 человек, что на уровнe предыдущей недели.