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сегодня, 09:40
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На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка

Конструкцию уже разбирает ее владелец.

В Нижнем парке разбирают арт-центр из морских контейнеров, который большую часть своего существования стоял закрытым.







Как рассказал GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов, с владельцем центра достигнуты договоренности и он согласился за счет своих средств убрать конструкцию.

Сейчас обсуждается вариант монтажа на месте арт-центра бесплатной детской площадки.

Напомним, в августе 2024 года мэр Роман Ченцов заявил о том, что хочет восстановить былую славу Нижнего парка, как места семейного отдыха, вернуть в него аттракционы, и убрать морские контейнеры, поставив на их месте детскую площадку.

Но дело сразу не задалось, владельцы арт-центра пошли в Арбитражный суд, чтобы признать недействительным уведомление о расторжении договора. На время разбирательства суд принял обеспечительные меры — контейнеры убирать было нельзя. Несмотря на то, что в картотеке Арбитражного суда дело еще значится, судебное разбирательство назначено на 27 января, часть контейнеров уже убрали.

Для аттракционов выбрано место на окраине парка: у т. н. взлетки. Они станут частью парка развлечений, который, по обещанию мэра, будет создан в течении нескольких лет. Аттракционы же заработают уже этим летом.
контейнеры. Нижний парк
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
7 минут назад
Наконец! В городе ни одной хорошей игровой площадки для детей, как это есть в соседн х регионах и в парках Москвы, в Верхнем парке жалкое подобие обычной дворовой площадки, в Быхановом саду и Парке Победы вообще ничего нет для малышей, ни нормальных качель, все без спинок стали делать, или качели-скамейки! И во дворах не площадки, а непонятно что…
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Гостья
25 минут назад
Атракционы у взлетки- это очередные вырубленые деревья солнцепек!!!
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Гость
25 минут назад
На этом месте нужна сцена со скамейками...как раньше было...И концерты хорошие были, и зрители довольные были.
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***
44 минуты назад
Наконец-то убирают это "чудо архитектуры".
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Ель Сибирская
44 минуты назад
Была прекрасная сцена, где ВСЕМ хватало мест. Все сидели и слушали концерты. А теперь что? 10 скамеек, а остальные стоят. Очень тяжело 2 часа стоять и слушать концерт. Ни разу так и не пришла. Потому что скамейки всегда заняты.
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Может
49 минут назад
появиться детская площадка,но появиться ТЦ.
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1
57 минут назад
Ломать - не строить! По всему городу однотипные детские площадки, понатыкали везде, где только можно и нельзя. А Нижний славился не своими аттракционами, а зелеными аллеями, было шикарное круглое кафе, которое сгорело, кафе-мороженное, где мороженное накладывали прямо в стаканчики - вот воспоминания из детства, а не эти пластмассовые площадки.
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12345
сегодня, 10:06
Почему детские площадки устанавливают на самом солнцепеке? Там же летом невозможно будет находиться, ни деревьев, ни строений, от которых будет тень, ни навесов. В Верхнем парке такая же история.
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Animal planet.
5 минут назад
Ни деревьев,ни строений,ни собак :)
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адекватный житель
сегодня, 10:02
где спокойно в тишине отдохнуть? замахали со своими площадками. есть места более подходящие. а нижак находится НЕ в жилом районе, туда ездить с детьми неудобно. оставьте его в покое для спокойного отдыха и спортсменов.
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Горожанин.
сегодня, 09:53
А что по поводу кафе на пляже? Строит потихоньку, по весне или лету увидем ?
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1
сегодня, 10:16
очень надеюсь, что увидЕм приятное место отдыха вместо загаженых кустов и мусора! жду не дождусь!!
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