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На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
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Общество
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сегодня, 09:40
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На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Конструкцию уже разбирает ее владелец.
Как рассказал GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов, с владельцем центра достигнуты договоренности и он согласился за счет своих средств убрать конструкцию.
Сейчас обсуждается вариант монтажа на месте арт-центра бесплатной детской площадки.
Напомним, в августе 2024 года мэр Роман Ченцов заявил о том, что хочет восстановить былую славу Нижнего парка, как места семейного отдыха, вернуть в него аттракционы, и убрать морские контейнеры, поставив на их месте детскую площадку.
Но дело сразу не задалось, владельцы арт-центра пошли в Арбитражный суд, чтобы признать недействительным уведомление о расторжении договора. На время разбирательства суд принял обеспечительные меры — контейнеры убирать было нельзя. Несмотря на то, что в картотеке Арбитражного суда дело еще значится, судебное разбирательство назначено на 27 января, часть контейнеров уже убрали.
Для аттракционов выбрано место на окраине парка: у т. н. взлетки. Они станут частью парка развлечений, который, по обещанию мэра, будет создан в течении нескольких лет. Аттракционы же заработают уже этим летом.
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