Быстрый старт в профессию дан выпускникам школ Липецкой области

В колледжах региона прошел Единый день открытых дверей.

Выпускники 9–11 классов в субботу, 18 апреля, знакомились с огромным спектром специальностей, которые можно получить в колледжах Липецкой области. Для пока еще школьников система профессионального образования провела Единый день открытых дверей по программе «Профессионалитет», которая объединяет обучение и стажировку на производствах. В Липецкой области работают 5 кластеров, где по программе «Профессионалитет» обучаются девять тысяч ребят: в Липецком медицинском колледже, Липецком металлургическом колледже, Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ), Елецком государственном университете им. И. Бунина, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий.— Федеральный проект «Профессионалитет» — гордость российской системы среднего профессионального образования, флагман в подготовке кадров для обеспечения технологического лидерства страны, — сказал в напутственном слове перед началом Дней открытых дверей по всей стране министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Дни открытых дверей — это родительские собрания с руководителями ведущих компаний, экскурсии по мастерским колледжей и предприятиям, профессиональные пробы для старшеклассников. На специальных площадках можно ознакомиться с востребованными профессиями, увидеть и даже опробовать современное оборудование, узнать о программах обучения, а также о процессе трудоустройства.В Липецком металлургическом колледже, где программа «Профессионалитет» реализуется с 2022 года, 18 апреля было многолюдно.— Металлургический колледж — это одно из самых крупных учебных заведений в области. Сейчас у нас 2200 студентов, а к следующему году будет около 2700. Такая популярность колледжа обусловлена тем, что с 2022 года мы участвуем в программе «Профессионалитет». В том же году мы получили грант на развитие образовательно-производственного центра, и сейчас у нас шестнадцать мастерских с оборудованием, идентичным тому, что есть на металлургических производствах. В этом году отремонтированы еще две лаборатории — «КИП и автоматизация в черной металлургии» и лаборатория VR-очков. С 2022 года мы выпустили более 800 ребят по восьми специальностям, и 97% из них уже работают. Наши выпускники занимают важнейшие должности — начиная от мастеров, заканчивая ведущими специалистами, начальниками цехов, — рассказала и. о. директора колледжа Любовь Красникова.В современной электротехнической мастерской студенты показали гостям колледжа, как собирают схемы, и рассказали об учебе:— Я учусь на третьем курсе. Моя специализация называется довольно внушительно: «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». Проще говоря, я будущий электрик. Наш колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», который значительно меняет структуру учебного процесса. Вместо стандартных четырех лет мы проходим обучение всего за три года и четыре месяца. Теоретическая часть сокращена, а практические занятия составляют значительную долю учебного плана. Такой подход позволяет быстрее адаптироваться к рабочей среде и получать знания, необходимые для успешной карьеры. Моя мечта после окончания колледжа — устроиться на работу на одно из ведущих предприятий региона. Однако, если обстоятельства сложатся иначе, я готов рассмотреть вариант работы частным электромонтажником, — рассказал Артем Юдин.В химической лаборатории гости колледжа посмотрели, как студенты колдуют над колбами с реактивами.— Лаборанты обучаются на оборудовании, идентичном тому, что применяется на производстве. На практике они узнают, как на металлургическом комбинате контролируют производство чугуна, стали и проката или как проверяется качество воды, используемой в котельных установках. Благодаря проекту «Профессионалитет» мы приобрели спектрофотометры, рефрактометры и современные аналитические весы с высокой точностью измерения, — рассказал преподаватель специальности «Технология аналитического контроля химических соединений» Данила Козырев.Одна из будущих химиков-технологов Анастасия Овчинникова рассказала, что поступила в техникум как раз после такого же Дня открытых дверей:— Я выбирала между логистикой и химией. Окончательное решение приняла, когда посетила День открытых дверей. Сейчас я участвую в чемпионате «Профессионалы». Ранее он назывался WorldSkills. Суть соревнования осталась прежней: студенты соревнуются в компетенциях, стремясь завоевать звание лучшего мастера своего дела. Победив в отборочном этапе, я получила право представлять наш колледж на всероссийском уровне — впереди финал, который состоится в Красноярске.Как раз в субботу, когда проходили Дни открытых дверей, пришло известие о том, что студентка Елецкого медицинского колледжа Анна Пешеходова стала лучшей в России по итогам финала чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Акушерское дело».— Я сам закончил обычный колледж (тогда это называлось техникум), и меня мучило, что было много воды и мало реальной работы. Мы с дочкой побывали в металлургическом и медицинском колледжах, и то, что я увидел, — это небо и земля по сравнению с моим опытом. 80% практики, обучение под конкретного работодателя, высокотехнологичные мастерские в металлургическом колледже и современное оборудование в медицинском — вот это реальная подготовка. Меня поразило, что из первого выпуска кластера в 2024 году (1000 человек) почти все уже работают. Эта информация — настоящий компас, — оценил увиденное Виктор Ротарь.— До этого дня я видел себя айтишником или предпринимателем, а металлургия казалась чем-то из прошлого века. Но когда нам показали современное оборудование, рассказали о стажировках прямо на комбинате, я понял, что это по-взрослому. Конечно, заинтересовали гарантия трудоустройства и корпоративные льготы. Да и учиться теперь меньше по срокам, — рассудил девятиклассник Артем Карпов.— Как мать, я очень переживала за будущее дочери. Раньше казалось: если не вуз — значит, потерянный ребенок. Но вот этот День открытых дверей, о котором мы узнали в соцсетях, нас с мужем переубедил. Здесь нам четко объяснили: после колледжа — 100% трудоустройство, достойная зарплата, а во время учебы еще и стипендия. Отдельное спасибо за информацию про общежитие — для иногородних это важно. То, что программа «Профессионалитет» входит в нацпроект, внушает доверие: федеральные проекты вроде бы работают без сбоев. Мы получили хорошую пищу для размышлений и теперь склоняемся к тому, чтобы дочь выбирала металлургический колледж: спокойствие за завтрашний день ребенка дороже всего, — говорит Наталья Севостьянова.С 2025 года программа «Профессионалитет» входит в нацпроект «Молодежь и дети». В прошлом году учреждения среднего профессионального образования выбрали 63% выпускников школ Липецкой области.С этого года поступить в учебные заведения среднего профессионального образования станет еще проще: вместо четырех обязательных школьных экзаменов сдается всего два.