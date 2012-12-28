Забрался через общий балкон и вынес телевизор

Полицейские раскрыли квартирную кражу. Задержан ранее судимый липчанин.





Оперативники уголовного розыска отдела полиции №6 задержали по подозрению в квартирной краже ранее судимого 30-летнего липчанина. В полиции считают, что он вынес из квартиры знакомой телевизор за 35 тысяч рубелей. С заявлением о краже 30-летняя женщина обратилась в отдел 15 апреля.Оказалось, мужчина поднялся по общедомовой лестнице на балкон, который примыкал к квартире знакомой, и забрался в жилье через окно. Телевизор он сдал в ломбард за 18 тысяч рублей.«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — рассказали в областном управлении МВД.