На шести десятках улиц отключат холодную воду

Из-за аварийных ремонтных работ на сетях 21 апреля без холодной воды останутся жители 64 улиц в районах Дикого, Студенческого городка, 15 и 20 микрорайонов, центральной части Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР, на проспекте Победы, площадях Победы, Театральной, в Студенческом городке, 15-ом микрорайоне, на улицах Циолковского, Громовой, Гоголя, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Малые Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, в переулках Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневом, Фруктовом, Яблочкина, Балакирева.Воду подвезут по адресам: проспект Победы, 90а, улица Айвазовского, 7, Студенческий городок, 5, тиакже по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 13, 15 по улице Ленина, № 12 по Воронежскому шоссе, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, №№ 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 по улице Городовикова, №№ 1, 3, 21 по улице Медицинской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11 по улице Прудной, №№ 6, 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 11 по улице Рябиновой, №№ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 по улице Солнечной, №№ 2, 3, 8, 14 в переулке Узорном, обесточат улицы Техническую, Ударников.