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14 минут назад
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Еще один балкон горел в Липецке

И снова — старые вещи

Сегодня дважды пожарным пришлось тушить старые вещи на липецких лоджиях. Первый раз на улице Терешковой, а второй вызов поступил к вечеру с Яна Берзина, 22.

— В 17:54 поступило сообщение о возгорании в квартире на 10 этаже жилого дома по ул. Яна Берзина в Липецке. К месту происшествия оперативно были направлены 4 пожарных расчета, автолестница и спецтехника. По предварительным данным, горели старые вещи на балконе площадью около 1 кв.м. Из квартиры был эвакуирован один человек. Пожарные ликвидировали открытое горение к 18:09, а полностью справились с последствиями возгорания к 18:20. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Сергей Б
8 минут назад
Балконы у нас в стране это просто ужас. В большинстве случаев там держат хлам. Зачем??? Неужели такие жадные люди.
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