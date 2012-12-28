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Происшествия
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14 минут назад
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Еще один балкон горел в Липецке
И снова — старые вещи
— В 17:54 поступило сообщение о возгорании в квартире на 10 этаже жилого дома по ул. Яна Берзина в Липецке. К месту происшествия оперативно были направлены 4 пожарных расчета, автолестница и спецтехника. По предварительным данным, горели старые вещи на балконе площадью около 1 кв.м. Из квартиры был эвакуирован один человек. Пожарные ликвидировали открытое горение к 18:09, а полностью справились с последствиями возгорания к 18:20. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
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