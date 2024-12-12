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Общество
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сегодня, 09:00
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День города в Липецке: если не объявят воздушную тревогу, «Иванушки» допоют до конца
Представляем вам программу праздника и наступившего уикенда.
С 322-летием города липчан поздравляют музыканты группы «Синхрон» из Чаплыгина. Владимир Панкратов (бас-гитара, вокал) и Максим Зубков (клавишные) исполняют кавер на песню «Эпизод» Алексея Глызина, которая в 1980-х годах звучала «из каждого утюга», благодаря телепередаче «Утренняя почта». Видео Аркадия Свиридова.
Праздничные грозы
За выходные станет немного прохладнее: в субботу температура составит 26-26 градусов, а в воскресенье уже 24-26 градусов. Оба дня будут приниматься кратковременные дожди, иногда – с грозами.
19 июля честь провести День города без холодной воды выпадет:
- ул. Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13;- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;
- ул. Киевская, 1, 34, 36, 41;
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Меркулова, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31 стр. 1, 33, 35;
- ул. Школьная, 24;
- пер. Вишневый, 1а;
- пер. Кочубея, 1;
- пр-т 60 Лет СССР, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22;
- пр-т Победы, 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1;
- пр-д Сиреневый, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11.
Разделят участь и жители частного сектора на улицах Верхней, Володарского, Воровского, Депутатской, Джамбала, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-1, Пригородной, Школьной, Чаплыгина, Чкалова, Школьной, Шмидта, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Кочубея, Фруктовом.
20 июля с 10:00 до конца ремонта будут терпеть без удобств:
- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;- ул. Индустриальная, 2б, 2а, 4/1, 4а, 4б;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 6а, 5, 7, 9;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24;
- пр-т Мира, 34, 38, 40, 42, 44;
- пр-т Победы, 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр. 1, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 67а стр. 2, 88, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98а.
Хорошо, хоть свет в праздник догадались липчанам не отключать.
День города
Главная тема уикенда, да и всей недели – День города. Основные торжества пройдут 19 июля, а главный концерт «Липецк – это мы!» начнётся в 19:00 на большой сцене, установленной на площади Петра Великого. Хедлайнером мероприятия станет группа «Иванушки International» (12+).
Главный вопрос – что делать, если в Липецке вновь будет объявлена воздушная тревога, без которой уже давно обходится редкий день? Ответ вы можете прочитать в этом материале. Если коротки: при «жёлтом» уровне зрителей попросят организованно покинуть площадь, при «красном» - рекомендуют спрятаться в укрытиях, подземных паркингах и т.д.
На самой площади тоже будут приняты повышенные меры безопасности. Попасть на неё можно будет через одно из трёх КПП, обозначенных на карте. При этом полиция организует досмотр зрителей праздника.
Центр города перекроют
В связи с праздничными мероприятиями в субботу, 19 июля, ограничат движение в центре Липецка: с 07:00 до 22:30 по улице Первомайской— от перекрёстка с улицей Литаврина до пересечения с улицей Карла Маркса. С 15:30 до 22:30 будет закрыты улица Карла Маркса — от площади Революции до пересечения с улицей Первомайской.
Много гуляний пройдёт на свежем воздухе. Об открытии этнофестиваля «Липецкое городище» (0+) мы рассказывали вчера, его мероприятия продолжатся и на выходных. Подробно всё расписано в графике мэрии Липецка.
Учи «Твист»
Немало мероприятий, напрямую с Днём города связаны не будут. В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) 19 июля вновь пройдёт «игровая суббота» (12+).
В 11:30 всех желающих обучат настольной игре «Таймлайн Твист. Популярная культура». А в 12:00 проведут увлекательный турнир по этой игре.
Кино
19 июля в 15:00 в малом зале областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится очередное заседание липецкого киноклуба «Ностальгия». На этот раз смотреть и обсуждать будут фильм «Небо над Берлином». ФРГ, Франция, 1987. Мелодрама. Режиссёр Вим Вендерс (16+).
К 80-летию великого немецкого режиссёра ныне здравствующего Вима Вендерса. Этот фильм принёс ему золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1987 году за лучшую режиссуру. А сама лента стала победительницей в номинации «лучший фильм». Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства? Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.0.
Кадр из фильма
«Король и шут»
19 июля в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт вечер памяти Михаила Горшенёва (18+).
Парус. Не одинокий
Река Воронеж на выходных расцветёт десятками парусов: 19 июня в 11:00 стартует первенство города Липецка по парусному спорту (6+).
Пляжный волейбол
На городской Набережной на выходных в 9:00 будут начинаться игру открытого регионального турнира по пляжному волейболу «Кубок вызова» среди мужских и женских команд ветеранов (6+).
Интеллектуальная битва
Отличным завершением выходных станет 20 июля в 15:00 в Быхановом саду II Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Губернатора Липецкой области» (6+).
К слову, 20 июля отмечают Международный день шахмат. На фестивале состоится и сеанс одновременной игры на 100 досках, и турнир по блицу. А ещё – компьютерный спорт, решение судоку на скорость и многое другое. Интересно будет и смотреть, и участвовать.
Дорогие липчане! Поздравляем с Днём города, желаем здоровья, счастья и мира. А ещё – отличных новостей, которые вы всегда сможете найти на GOROD48. У нас всегда найдете свежую и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам всегда рады!
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