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1731
сегодня, 09:00
10

День города в Липецке: если не объявят воздушную тревогу, «Иванушки» допоют до конца

Представляем вам программу праздника и наступившего уикенда.

Музыкальное поздравление

С 322-летием города липчан поздравляют музыканты группы «Синхрон» из Чаплыгина. Владимир Панкратов (бас-гитара, вокал) и Максим Зубков (клавишные) исполняют кавер на песню «Эпизод» Алексея Глызина, которая в 1980-х годах звучала «из каждого утюга», благодаря телепередаче «Утренняя почта». Видео Аркадия Свиридова.



Праздничные грозы

За выходные станет немного прохладнее: в субботу температура составит 26-26 градусов, а в воскресенье уже 24-26 градусов. Оба дня будут приниматься кратковременные дожди, иногда – с грозами.

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Отключения воды

19 июля честь провести День города без холодной воды выпадет:

- ул. Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13;
- ул. Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;
- ул. Киевская, 1, 34, 36, 41;
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Меркулова, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31 стр. 1, 33, 35;
- ул. Школьная, 24;
- пер. Вишневый, 1а;
- пер. Кочубея, 1;
- пр-т 60 Лет СССР, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22;
- пр-т Победы, 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1;
- пр-д Сиреневый, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11.

Разделят участь и жители частного сектора на улицах Верхней, Володарского, Воровского, Депутатской, Джамбала, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-1, Пригородной, Школьной, Чаплыгина, Чкалова, Школьной, Шмидта, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Кочубея, Фруктовом.

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20 июля с 10:00 до конца ремонта будут терпеть без удобств:

- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;
- ул. Индустриальная, 2б, 2а, 4/1, 4а, 4б;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 6а, 5, 7, 9;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24;
- пр-т Мира, 34, 38, 40, 42, 44;
- пр-т Победы, 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр. 1, 69а, 69а вл. 1, 69а корп. 2, 69а корп. 3, 67а стр. 2, 88, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98а.

Хорошо, хоть свет в праздник догадались липчанам не отключать.

День города

Главная тема уикенда, да и всей недели – День города. Основные торжества пройдут 19 июля, а главный концерт «Липецк – это мы!» начнётся в 19:00 на большой сцене, установленной на площади Петра Великого. Хедлайнером мероприятия станет группа «Иванушки International» (12+).

Главный вопрос – что делать, если в Липецке вновь будет объявлена воздушная тревога, без которой уже давно обходится редкий день? Ответ вы можете прочитать в этом материале. Если коротки: при «жёлтом» уровне зрителей попросят организованно покинуть площадь, при «красном» - рекомендуют спрятаться в укрытиях, подземных паркингах и т.д.

На самой площади тоже будут приняты повышенные меры безопасности. Попасть на неё можно будет через одно из трёх КПП, обозначенных на карте. При этом полиция организует досмотр зрителей праздника.

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Центр города перекроют

В связи с праздничными мероприятиями в субботу, 19 июля, ограничат движение в центре Липецка: с 07:00 до 22:30 по улице Первомайской— от перекрёстка с улицей Литаврина до пересечения с улицей Карла Маркса. С 15:30 до 22:30 будет закрыты улица Карла Маркса — от площади Революции до пересечения с улицей Первомайской.

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Гулянья в парках

Много гуляний пройдёт на свежем воздухе. Об открытии этнофестиваля «Липецкое городище» (0+) мы рассказывали вчера, его мероприятия продолжатся и на выходных. Подробно всё расписано в графике мэрии Липецка.

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Учи «Твист»

Немало мероприятий, напрямую с Днём города связаны не будут. В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) 19 июля вновь пройдёт «игровая суббота» (12+).

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В 11:30 всех желающих обучат настольной игре «Таймлайн Твист. Популярная культура». А в 12:00 проведут увлекательный турнир по этой игре.

Кино

19 июля в 15:00 в малом зале областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится очередное заседание липецкого киноклуба «Ностальгия». На этот раз смотреть и обсуждать будут фильм «Небо над Берлином». ФРГ, Франция, 1987. Мелодрама. Режиссёр Вим Вендерс (16+).

К 80-летию великого немецкого режиссёра ныне здравствующего Вима Вендерса. Этот фильм принёс ему золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1987 году за лучшую режиссуру. А сама лента стала победительницей в номинации «лучший фильм». Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства? Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.0.

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Кадр из фильма

В ролях: Бруго Ганц, Сольвейг Доммартин, Питер Фальк.

«Король и шут»

19 июля в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт вечер памяти Михаила Горшенёва (18+).

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Хиты солиста «Короля и шута» исполнят Михаил Белимович и Антон Шкильный. Хоррор-панк-группа сейчас добилась популярности даже большей, чем при жизни Михаила «Горшка» Горшенёва. Чему способствовали и книги, и фильм, и сериал про их творчество – государственная поддержка включена на полную мощь. Надо же кому-то замещать в умах Аллу Борисовну и других. А молодёжи, похоже, всё равно что «Горшок, что Кадышева. Раньше в шоу-бизнесе говорили: «Пипл хавает».

Парус. Не одинокий

Река Воронеж на выходных расцветёт десятками парусов: 19 июня в 11:00 стартует первенство города Липецка по парусному спорту (6+).

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Звучит круто, но акватория любимой реки предназначена только для состязаний в детских классах яхт «Кадет» и «Оптимист». Чтобы устраивать гонки яхт с большей осадкой, акваторию нужно чистить. Но издали соревнования смотрятся красиво.

Пляжный волейбол

На городской Набережной на выходных в 9:00 будут начинаться игру открытого регионального турнира по пляжному волейболу «Кубок вызова» среди мужских и женских команд ветеранов (6+).

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Интеллектуальная битва

Отличным завершением выходных станет 20 июля в 15:00 в Быхановом саду II Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Губернатора Липецкой области» (6+).

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К слову, 20 июля отмечают Международный день шахмат. На фестивале состоится и сеанс одновременной игры на 100 досках, и турнир по блицу. А ещё – компьютерный спорт, решение судоку на скорость и многое другое. Интересно будет и смотреть, и участвовать.

Дорогие липчане! Поздравляем с Днём города, желаем здоровья, счастья и мира. А ещё – отличных новостей, которые вы всегда сможете найти на GOROD48. У нас всегда найдете свежую и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам всегда рады!
Выходные в Липецке
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Комментарии (10)

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#
8 минут назад
Кстати сегодня МЧС предупреждает что в Липецке ожидается шторм порывы ветра до 21 метров сек ливень и очень сильный град .
Ответить
Липчанин
10 минут назад
Вот есть же хорошие новости.
Ответить
Деревня
13 минут назад
Какой город такой и праздник
Ответить
Согласен
10 минут назад
Король и шут это полный отстой
Ответить
мизантроп
24 минуты назад
отравили всю экологию эти металлургу. а потом куча заболеваний от них
Ответить
Ночной сторож
сегодня, 09:23
А в футкорте пиво будет?
Ответить
Липецк 48
44 минуты назад
На пиво нет ограничения
Ответить
Да
сегодня, 09:10
А что с липецким мороженым в этом году для работников и ветеранов нлмк?) Будет?
Ответить
Может
сегодня, 09:19
Вам и пальмовое подойдет.Коров уже не осталось,а Вам мороженое подавай.
Ответить
Липецк 48
42 минуты назад
Вам и пальмовое подойдет.Коров уже не осталось,а Вам мороженое подавай. Класс ха ха
Ответить
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