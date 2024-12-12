День города в Липецке: если не объявят воздушную тревогу, «Иванушки» допоют до конца

Представляем вам программу праздника и наступившего уикенда.





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Праздничные грозы

За выходные станет немного прохладнее: в субботу температура составит 26-26 градусов, а в воскресенье уже 24-26 градусов. Оба дня будут приниматься кратковременные дожди, иногда – с грозами.















19 июля честь провести День города без холодной воды выпадет:



- ул. Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13;





Разделят участь и жители частного сектора на улицах Верхней, Володарского, Воровского, Депутатской, Джамбала, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-1, Пригородной, Школьной, Чаплыгина, Чкалова, Школьной, Шмидта, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Кочубея, Фруктовом.













20 июля с 10:00 до конца ремонта будут терпеть без удобств:





- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;





Хорошо, хоть свет в праздник догадались липчанам не отключать.

В связи с праздничными мероприятиями в субботу, 19 июля, ограничат движение в центре Липецка: с 07:00 до 22:30 по улице Первомайской— от перекрёстка с улицей Литаврина до пересечения с улицей Карла Маркса. С 15:30 до 22:30 будет закрыты улица Карла Маркса — от площади Революции до пересечения с улицей Первомайской.



















Немало мероприятий, напрямую с Днём города связаны не будут. В АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) 19 июля вновь пройдёт «игровая суббота» (12+).









К 80-летию великого немецкого режиссёра ныне здравствующего Вима Вендерса. Этот фильм принёс ему золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1987 году за лучшую режиссуру. А сама лента стала победительницей в номинации «лучший фильм». Невидимые людям ангелы фланируют по разделенному стеной Берлину, заглядывая в дома, мысли и души его обитателей. Один из них готов променять вечность в раю на любовь акробатки из цирка. Но по силам ли небесному созданию выдержать земные чувства? Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.0.











Кадр из фильма





19 июля в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт вечер памяти Михаила Горшенёва (18+).













Река Воронеж на выходных расцветёт десятками парусов: 19 июня в 11:00 стартует первенство города Липецка по парусному спорту (6+).















На городской Набережной на выходных в 9:00 будут начинаться игру открытого регионального турнира по пляжному волейболу «Кубок вызова» среди мужских и женских команд ветеранов (6+).









Отличным завершением выходных станет 20 июля в 15:00 в Быхановом саду II Фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Губернатора Липецкой области» (6+).







