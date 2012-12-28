Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги

Администрация Липецка опубликовала инструкцию по проходу на концерт в честь Дня города на площади Петра Великого, и алгоритму действий в случае объявления воздушно опасности.

Концерт начнется 19 июля в 17:00. Около 20:00 на сцену выйдет группа «Иванушки International».Вход на площадь Петра будет осуществляться через три КПП: с улицы Карла Маркса со стороны Арбитражного суда, с улицы Карала Маркса со стороны концертного зала «Унион», с улицы Октябрьской.С собой разрешено пронести не более одной пластиковой бутылки с водой объёмом 0,5 л.«При жёлтом уровне опасности сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь «эффекту толпы» и покиньте площадь. При красном уровне следуйте в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход. Следуйте указаниям сотрудников, обеспечивающих безопасность», — говорится в инструкции.Также из-за концерта временно ограничат движение транспорта: с 07:00 до 22:30 будет перекрыта улица Первомайская — от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса. С 15:30 до 22:30 — улица Карла Маркса — от площади Революции до пересечения с улицей Первомайская.Подробная инструкция — в карточках.