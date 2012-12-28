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Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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сегодня, 15:49
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Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Администрация Липецка опубликовала инструкцию по проходу на концерт в честь Дня города на площади Петра Великого, и алгоритму действий в случае объявления воздушно опасности.
Вход на площадь Петра будет осуществляться через три КПП: с улицы Карла Маркса со стороны Арбитражного суда, с улицы Карала Маркса со стороны концертного зала «Унион», с улицы Октябрьской.
С собой разрешено пронести не более одной пластиковой бутылки с водой объёмом 0,5 л.
«При жёлтом уровне опасности сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь «эффекту толпы» и покиньте площадь. При красном уровне следуйте в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход. Следуйте указаниям сотрудников, обеспечивающих безопасность», — говорится в инструкции.
Также из-за концерта временно ограничат движение транспорта: с 07:00 до 22:30 будет перекрыта улица Первомайская — от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса. С 15:30 до 22:30 — улица Карла Маркса — от площади Революции до пересечения с улицей Первомайская.
Подробная инструкция — в карточках.
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