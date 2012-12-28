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сегодня, 15:49
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Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги

Администрация Липецка опубликовала инструкцию по проходу на концерт в честь Дня города на площади Петра Великого, и алгоритму действий в случае объявления воздушно опасности.

Концерт начнется 19 июля в 17:00. Около 20:00 на сцену выйдет группа «Иванушки International».

Вход на площадь Петра будет осуществляться через три КПП: с улицы Карла Маркса со стороны Арбитражного суда, с улицы Карала Маркса со стороны концертного зала «Унион», с улицы Октябрьской.

С собой разрешено пронести не более одной пластиковой бутылки с водой объёмом 0,5 л.

«При жёлтом уровне опасности сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь «эффекту толпы» и покиньте площадь. При красном уровне следуйте в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход. Следуйте указаниям сотрудников, обеспечивающих безопасность», — говорится в инструкции.

Также из-за концерта временно ограничат движение транспорта: с 07:00 до 22:30 будет перекрыта улица Первомайская — от улицы Литаврина до улицы Карла Маркса. С 15:30 до 22:30 — улица Карла Маркса — от площади Революции до пересечения с улицей Первомайская.

Подробная инструкция — в карточках.
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День города
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
10 минут назад
С собой только 0,5 в одни руки , а сырок можно взять ?
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Правда
46 минут назад
А если что,то кто будя отвечать,Мэрия?
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Дедушки
48 минут назад
Иванушки ещё кому - то интересны??? Нельзя в 60 лет петь глупенькие песенки.
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Почему
49 минут назад
футкорт нельзя по-русски написать?
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Ответ
30 минут назад
Нет аналогичного короткого слова в русском языке. И так всё понятно.
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Бледная моль
сегодня, 16:01
Концерт отменить не проще?! Где логика у этих людей?!
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