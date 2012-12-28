Сейчас тревогу сняли.

В половине третьего ночи в Липецке опять выли сирены: оперативные службы предупредили жителей о ракетной опасности на территории всего региона.Угроза атаки ракет сохранялась в течение часа и была отменена в 03:24. Утро для липчан начинается привычно: со сборов на работу и в школу.