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Происшествия
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сегодня, 06:16
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Ночью в течение часа действовала ракетная опасность
Сейчас тревогу сняли.
Угроза атаки ракет сохранялась в течение часа и была отменена в 03:24. Утро для липчан начинается привычно: со сборов на работу и в школу.
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