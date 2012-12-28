Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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сегодня, 14:27
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Версия потопа в грязинской школе — повреждение трубы ливневой канализации
Так считает строитель школы.
— Школу очевидно залило из лопнувшей трубы ливневой канализации: вся вода с кровли потекла по ней внутрь здания. Эта труба была проложена по полу чердака, она лежала горизонтально. Мне кажется, что об нее мог кто-то споткнуться, и она могла треснуть в месте стыка, например. Я отправил в школу своего главного инженера, который или подтвердит мои соображения, или вернется с другой информацией, — сказал строитель.
Андрею Бугакову жалко свое детище. Он говорит, что ничего подобного раньше на тех социальных объектах, которые он строил, не случалось.
Школу в Грязях залило сегодня ночью. Зданию всего три года, его строительство обошлось бюджету в 1,2 млрд рублей.
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