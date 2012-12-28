Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Происшествия
Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
Происшествия
Погибших и пострадавших нет: предварительные данные о падении БПЛА на высотку
Происшествия
20 БПЛА сбиты ночью над областью: жертв и масштабных разрушений нет
Происшествия
На крыше поликлиники № 4 осталась часть заряда БПЛА
Происшествия
В мэрии Липецка обсчитывают ущерб от ночной атаки беспилотников
Происшествия
Раненый при атаке БПЛА мужчина — в искусственной коме
Происшествия
Боевая часть беспилотника обезврежена на крыше поликлиники
Общество
Красный уровень отменили под утро
Происшествия
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
Общество
Читать все
Умер главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Константин Барков
Общество
«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Происшествия
Отца троих детей посадили на шесть лет: он пытался зарезать своего гостя
Происшествия
Боевая часть беспилотника обезврежена на крыше поликлиники
Общество
Дорогу у КРК «Мегаполис» перекроют на одну ночь
Общество
Баня на Неделина: срок ее реконструкции сдвинут еще, минимум, на полгода
Общество
К первенству мира липецкий боец готовился в клетке
Спорт
Цены на бензин продолжили снижаться
Экономика
Прокурор Липецкой области встретился с предпринимательским сообществом
Общество
«Бенефис» дважды стал лауреатом фестиваля «Липецкие театральные встречи»
Культура
Читать все
Экономика
103
29 минут назад
1

Цены на бензин продолжили снижаться

Подешевели от 28 до 66 копеек три из четырёх наблюдаемых видов топлива.

За последнюю неделю средняя цена на бензин в Липецкой области по официальным данным продолжила снижаться — лишь бензин премиальной марки стабильно оставался на прежнем уровне. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 13 по 19 октября.

Цена на бензин за последнюю отчётную неделю снизилась на 0,77%, или 60 копеек, — 77,26 рубля за литр против 77,86 рубля неделей ранее. Так, стоимость бензина АИ-92 снизилась на 0,9%, или 66 копеек, — с 73,61 рубля до 72,95 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 0,68%, или 55 копеек, — с 81,06 рубля до 80,51 рубля. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Цены на дизельное топливо снизились на 0,33% (–28 копеек), его стоимость составила 80,81 рубля за литр (неделей ранее — 81,09 рубля).
топливо
цены
0
0
0
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Карабас--Барабас
12 минут назад
Цены снижаются почему то вверх.....
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить