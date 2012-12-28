Цены на бензин продолжили снижаться

Подешевели от 28 до 66 копеек три из четырёх наблюдаемых видов топлива.



За последнюю неделю средняя цена на бензин в Липецкой области по официальным данным продолжила снижаться — лишь бензин премиальной марки стабильно оставался на прежнем уровне. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 13 по 19 октября.Цена на бензин за последнюю отчётную неделю снизилась на 0,77%, или 60 копеек, — 77,26 рубля за литр против 77,86 рубля неделей ранее. Так, стоимость бензина АИ-92 снизилась на 0,9%, или 66 копеек, — с 73,61 рубля до 72,95 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 0,68%, или 55 копеек, — с 81,06 рубля до 80,51 рубля. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,20 рубля). Цены на дизельное топливо снизились на 0,33% (–28 копеек), его стоимость составила 80,81 рубля за литр (неделей ранее — 81,09 рубля).