«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Происшествия
330
сегодня, 11:19
3
14-летний подросток украл из офиса строительной компании системный блок
Потому что его собственный сломался.
Вор проник в помещение, повредив металлические прутья и замок входной двери. Подозревают 14-летнего подростка.
«Предварительно установлено, что несовершеннолетний решил похитить системный блок, так как его собственный ранее сломался. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
0
2
1
3
Комментарии (3)