14-летний подросток украл из офиса строительной компании системный блок

Потому что его собственный сломался.

14 сентября из офиса строительной компании в Советском районе Липецка украли системный блок. Ущерб составил 15 тысяч рублей.Вор проник в помещение, повредив металлические прутья и замок входной двери. Подозревают 14-летнего подростка.«Предварительно установлено, что несовершеннолетний решил похитить системный блок, так как его собственный ранее сломался. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.