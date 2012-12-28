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сегодня, 11:19
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14-летний подросток украл из офиса строительной компании системный блок

Потому что его собственный сломался.

14 сентября из офиса строительной компании в Советском районе Липецка украли системный блок. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Вор проник в помещение, повредив металлические прутья и замок входной двери. Подозревают 14-летнего подростка.

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний решил похитить системный блок, так как его собственный ранее сломался. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
кража
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Какие
32 минуты назад
Нынче предприимчивые подростки. Мы в детстве думали,как заработать ,а они ,как и где украсть....
Ответить
Интересно
41 минуту назад
А как он туда пробрался? И откуда он вообще узнал что там системник есть?
Ответить
Сергей Б
18 минут назад
Так системники в любом офисе есть. Этот ещё ему попался совсем дешёвый.
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